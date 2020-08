Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 9.8.2020

Trên báo in Thanh Niên ngày mai 9.8.2020, trong tin tức giáo dục đặc biệt , còn có ý kiến của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Phùng Xuân Nhạ trước kỳ thi. Thí sinh an tâm bước vào kỳ thi “lịch sử”.

Thay hàng trăm cán bộ coi thi

Tất cả các địa phương đều đưa ra các biện pháp kiểm soát y tế đảm bảo vừa tổ chức tốt kỳ thi vừa an toàn phòng chống dịch Covid-19

Phần lớn các địa phương đều yêu cầu sắp xếp thí sinh giãn cách tối đa, chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn cho thí sinh… Có lẽ đây cũng là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên mà công tác y tế đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh được đặc biệt xem trọng. Chính vì vậy, hầu hết các điểm thi đều tăng cường cán bộ y tế.

Có địa phương yêu cầu cán bộ coi thi phải đo thân nhiệt từ nhà. Nơi thay hàng trăm cán bộ coi thi, y tế, lực lượng công an bảo vệ ở các điểm thi. Có nơi đến giờ cuối phải dừng một điểm thi liên quan đến bệnh nhân Covid-19 vì có 48 thí sinh là F2.

Đa dạng thông tin ở khắp các địa phương với những câu chuyện khác nhau nhưng cùng chung một vấn đề - đảm bảo an toàn cho thí sinh trước dịch Covid-19 - sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (9.8).

Thí sinh cảm thấy an tâm hơn khi công tác kiểm soát y tế ở các điểm thi được thực hiện nghiêm túc

Cập nhật, rà soát thí sinh F1, F2 đến ngày thi

Kiểm tra công tác chuẩn bị trong buổi thí sinh đến làm thủ tục dự thi chiều 8.8 tại Hà Nội, ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, khẳng định dù tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 nhưng phải đảm bảo an toàn sức khỏe và thực hiện nghiêm quy chế thi.

Ông Nhạ nhấn mạnh, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố phải cập nhật thường xuyên các trường hợp thí sinh F1, F2. “Thậm chí, đến ngày thi vẫn để lại các trường hợp thí sinh F1, F2 mới phát sinh để thi vào đợt 2”, ông Nhạ chỉ đạo. Ông Nhạ yêu cầu, dù trong hoàn cảnh nào vẫn phải triển khai tổ chức thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, nâng cao trách nhiệm của lực lượng thanh tra, giám sát; chủ ý trong việc ngăn ngừa xử lý các gian lận đặc biệt là gian lận do sử dụng thiết bị công nghệ cao.