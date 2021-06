Tiếp sức mùa thi lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội: Tinh thần lớn nhất là vì cộng đồng

Tiếp sức mùa thi luôn thay đổi linh hoạt để phù hợp với phương thức thi của Bộ GD-ĐT, đáp ứng đúng nhu cầu thí sinh đang cần trong từng bối cảnh, điều kiện của nền kinh tế, xã hội, từ đó hỗ trợ nhiều nhất về vật chất, tinh thần cho các em.

Tiếp sức mùa thi trong 20 năm qua đã kết nối được sức mạnh toàn xã hội, từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, đơn vị mọi lĩnh vực, cùng hỗ trợ cho hành trình vào ĐH của người trẻ.

20 năm nhìn lại, tinh thần lớn nhất của Tiếp sức mùa thi là vì cộng đồng. Nó không chỉ do đội ngũ sinh viên tình nguyện xây dựng lên, mà là những giá trị chung do tất cả người dân, doanh nghiệp cùng đóng góp. Chúng tôi hay gọi bằng cụm từ “lòng thơm thảo” của người TP. Các cô chú không giàu có gì nhưng nhường cả ngôi nhà của mình thành nơi ở trọ miễn phí cho học sinh nghèo các tỉnh về thi, hay đi chợ, nấu ăn miễn phí trong mấy ngày thi ĐH để các trò có bữa cơm no.