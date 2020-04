Trung tâm tiếng Anh tồn tại thế nào sau dịch Covid-19 ?

Hệ thống Anh ngữ IvyPrep Education có khoảng 3.000 học sinh theo học ở 11 cơ sở (6 tại Hà Nội và 5 tại TP.HCM). Dịch Covid-19 ảnh hưởng khá nặng nề đến IvyPrep khi toàn bộ học sinh (HS) nghỉ học để đề phòng dịch bệnh khiến hệ thống này không có nguồn thu, trong khi vẫn phải trả các chi phí vận hành như tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên và giáo viên...

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Toàn, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tổ hợp giáo dục EQuest Group, tập đoàn sở hữu IvyPrep Education, cho biết tình hình khó khăn khiến ban lãnh đạo phải có biện pháp quyết liệt. Đầu tiên là đàm phán trì hoãn ngay lập tức việc trả tiền thuê nhà làm cơ sở trung tâm. Những chủ nhà nào không đồng ý thì đóng cửa ngay lập tức vì trung bình mỗi tháng cũng phải bỏ ra chi phí ít nhất 300 - 400 triệu đồng/trung tâm. Cuối cùng, Ban lãnh đạo đóng cửa 4 trung tâm ở Hà Nội và TP.HCM.

Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị này “cắt” toàn bộ bộ phận hoạt động không hiệu quả: tiếp thị qua điện thoại, marketing trung tâm... Yêu cầu tối ưu hóa nhân sự bằng cách kiêm nhiệm công việc, mỗi người phụ trách thêm một vị trí.

Theo ông Toàn, kết quả là trung tâm “sống sót”. Tiền đã bắt đầu cân bằng đủ trả lương cho nhân sự còn lại. Chỉ phải bù lỗ một phần tiền nhà và tiền phát triển thị trường. Quan trọng nhất là trung tâm đã đoạn tuyệt với mô hình ESL (học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2) tốn kém.

Ông Nguyễn Hồng Nam, Giám đốc điều hành Tổ chức Giáo dục YOLA (sở hữu Hệ thống Trung tâm tiếng Anh YOLA), cho biết đơn vị này đã hỗ trợ 3.000 học viên chuyển đổi trực tiếp sang nền tảng YOLA Smart Learning để việc học không bị gián đoạn.

Theo ông Nam, Ban lãnh đạo định hướng là việc học trực tuyến sẽ tiếp tục trong tương lai chứ không chỉ là giải pháp tạm thời. Khi các trường học có thể mở cửa trở lại, nền tảng công nghệ của trung tâm vẫn sẽ tiếp tục vận hành và phát triển rộng hơn nữa. Lý do là trong giai đoạn dù rất thách thức hiện nay, trung tâm vẫn nhận được một lượng khá lớn học viên mới đăng ký học. Dù so với việc đăng ký học bình thường có dấu hiệu chậm lại rõ rệt vì nền kinh tế và thu nhập của các phụ huynh cũng bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 nhưng đơn vị này khẳng định rất lạc quan và tự tin khi nhận thấy được xu hướng học tập mới đang dần được đón nhận.