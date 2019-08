Trường ĐH An Giang chính thức chuyển về ĐH Quốc gia TP.HCM

Sáng nay 14.8, phía ĐH Quốc gia TP.HCM đã xác nhận thông tin có quyết định về việc chuyển Trường ĐH An Giang vào ĐH này.

Trước đó theo TTXVN, ngày 13.8 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1007/QĐ-TTg về chuyển Trường ĐH An Giang về ĐH Quốc gia TP.HCM.

Theo đó Trường ĐH An Giang chính thức là trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM thay vì trực thuộc UBND tỉnh An Giang như trước đó.

Quyết định này giao UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với ĐH Quốc gia TP.HCM và các cơ quan liên quan chỉ đạo Trường ĐH An Giang tổ chức thực hiện bàn giao nhân sự, bộ máy tổ chức, tài chính tài sản của Trường ĐH An Giang cho ĐH Quốc gia TP.HCM quản lý, tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.