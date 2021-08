Trường ĐH Duy Tân khó báo cáo việc cho giảng viên thôi việc trước 23.8

Theo Công văn 3504, Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ này nhận được một số thông tin phản ánh và kiến nghị về Trường ĐH Duy Tân buộc thôi việc đối với bà Trần Thị Thơ , Trưởng bộ môn, Khoa tiếng Anh, Trường ĐH Duy Tân. Bộ này đề nghị Trường ĐH Duy Tân có văn bản báo cáo đầy đủ, chi tiết về sự việc trên. Báo cáo gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ GD-ĐT, trước 23.8.

Trước đó, sáng 17.8, có 47 nhân sĩ - trí thức, là những giáo chức, giảng viên, nhà khoa học hiện đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, trong và ngoài nước, đã gửi đơn kiến nghị tới ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, nội dung liên quan tới việc 1 giảng viên Trường ĐH Duy Tân bị trường này buộc thôi việc trong thời gian gần đây.

Theo nội dung đơn kiến nghị, người bị Trường ĐH Duy Tân buộc thôi việc là giảng viên Trần Thị Thơ, với lý do cô có phát ngôn bày tỏ quan điểm và tình cảm đối với đồng bào khi hệ thống an sinh xã hội của đất nước chưa được hoàn thiện, khiến người dân phải chạy dịch hàng ngàn cây số trên những chiếc xe máy đầy hiểm nguy và bất trắc.

“Quyết định sa thải này đã khiến chúng tôi vô cùng lo lắng và bất an bởi nó không những tác động trực tiếp vào cá nhân cô giáo Trần Thị Thơ, vi phạm quyền tự do biểu đạt của công dân, mà - do đó - còn hệ trọng hơn, gián tiếp đe dọa đến cả nền giáo dục và tự do học thuật của bậc đại học”, đơn kiến nghị viết.

Cũng theo đơn kiến nghị, những nhân sĩ - trí thức ký vào đơn nhận thấy, khi chủ trương tự chủ đại học đang được khẩn trương tiến hành, khi việc chấn hưng nền học vấn của nước nhà đang được khẩn trương thực hiện thì một hành xử thiếu cân nhắc, thiếu tính toán như thế đối với tiếng nói và tình cảm của một nhà giáo - nhà khoa học chính là đang đi ngược lại với tinh thần và ý chí của toàn ngành giáo dục. Mặt khác, sa thải cô Trần Thị Thơ về mặt khách quan là dung dưỡng và thậm chí khuyến khích việc làm vô đạo: trò tố cáo thầy!

Kết thúc đơn kiến nghị, những người ký đơn viết:

“Hơn bao giờ hết, ngay trong thời điểm này, một chỉ đạo của Bộ chủ quản sẽ ảnh hưởng có tính quyết định đến hướng đi của nền giáo dục nước nhà: vận động về phía của ánh sáng tri thức, nhân văn và phát triển con người hay sẽ phải tiếp tục loay hoay trong những vướng mắc trầm kha như suốt mấy thập kỷ qua.

Chúng tôi, những nhà giáo, nhà khoa học có tên dưới đây khẩn thiết đề nghị Bộ trưởng sớm có tiếng nói đối với sự kiện sa thải cô giáo Trần Thị Thơ để lập lại tôn nghiêm và sự lành mạnh trong ngành, đặng kiến tạo một tương lai tốt đẹp cho nước Việt Nam ta, một tương lai sẽ chỉ được bắt đầu từ trong giáo dục”.

Chiều 19.8, chia sẻ với Báo Thanh Niên, ông Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, cho biết hiện nay TP.Đà Nẵng đang thực hiện việc cách ly xã hội , Trường ĐH Duy Tân đang tạm thời "đóng cửa", nên việc Hội đồng trường họp để thảo luận nội dung trả lời công văn của Bộ GD-ĐT là không thể thực hiện được.

Nhưng ông Hải xác nhận, thông tin Hội đồng Trường ĐH Duy Tân họp xét kỷ luật cô Thơ, và cho cô Thơ thôi việc là chính xác.

Ông Hải cũng cho rằng, không có việc ông trả lời báo chí là Hội đồng trường Trường ĐH Duy Tân cho cô thôi việc vì lý do cô có phát ngôn phiến diện về chống dịch. Tuy nhiên, khi Thanh Niên đề nghị được cung cấp thông tin chính xác thì ông Hải thoái thác với lý do toàn bộ hồ sơ vụ việc do phòng Tổ chức của Trường ĐH Duy Tân lưu trữ, cá nhân ông không thể tiếp cận hồ sơ nên không trả lời được chính xác.