Trường ĐH Luật TP.HCM: Tuyển sinh vượt quy định, đào tạo chưa cấp phép

Chênh lệch hơn 29 tỉ đồng học phí

Qua kiểm tra, xác minh của tổ thanh tra cho thấy tổng số tiền học phí học lại hệ VLVH, học bổ sung kiến thức (hệ VLVH, văn bằng 2 hệ chính quy, sau trúng tuyển cao học) thu được đến thời điểm tháng 6.2019 thể hiện trên sổ sách kế toán là thống nhất so với dữ liệu trên phần mềm quản lý học phí. Tuy nhiên, số tiền chi tiết thu được qua các năm 2014, 2015, 2016, 2017 được thể hiện trên báo cáo tài chính từng năm chênh lệch so với dữ liệu trên phần mềm quản lý học phí đã được ghi nhận trong sổ sách kế toán là hơn 29 tỉ đồng. Thanh tra kết luận số tiền này do trường hạch toán chưa đầy đủ, chưa kịp thời, chưa dứt điểm các khoản công nợ...