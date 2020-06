Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhiều ngành

Theo thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, năm nay tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường tăng so với năm trước.

Theo đó, chỉ tiêu nhiều ngành có sự điều chỉnh tăng so với năm trước như: sư phạm toán học, sư phạm tin học, sư phạm hóa học, sư phạm sinh học…

Ngược lại, một số ngành giảm chỉ tiêu so với năm ngoái như: ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ Trung Quốc , ngôn ngữ Nhật…

Chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau :

Cũng theo thạc sĩ Quốc, riêng ngành sư phạm khoa học tự nhiên trường đang chờ Bộ GD-ĐT giao chỉ tiêu, năm ngoái ngành này tuyển 50 thí sinh.

Trước đó, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố phương thức tuyển sinh năm nay. Ngoài việc sử dụng tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành để xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và theo các tiêu chí của trường, trường sẽ tuyển sinh theo 2 phương thức.

Phương thức xét tuyển áp dụng cho tất cả các ngành (trừ ngành giáo dục thể chất và giáo dục mầm non). Cụ thể là xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành) và xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành).

Phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển áp dụng cho ngành giáo dục thể chất và giáo dục mầm non. Cụ thể là xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và điểm thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức (chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành) và xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT và điểm thi năng khiếu do trường tổ chức (chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành).