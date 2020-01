Trường học ứng phó với nguy cơ dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán

T.Ư Đoàn, Bộ GD-ĐT phát công văn triển khai phòng, chống dịch bệnh Ngày 29.1, T.Ư Đoàn phát đi công văn triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đến với các cơ sở Đoàn. Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc khẩn trương triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh, cụ thể: tuyên truyền, vận động đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân về diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tại địa phương, đơn vị tổ chức lực lượng để tham gia hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của chính quyền, lãnh đạo đơn vị... Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa có công điện gửi các cơ sở giáo dục và đào tạo về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. Bộ yêu cầu các sở GD-ĐT, các trường ĐH, học viện, CĐ sư phạm và trung cấp sư phạm chủ động phối hợp với các sở y tế và cơ quan có liên quan của địa phương triển khai một số công việc để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất trong trường học. Bộ cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng và các yêu cầu, khuyến cáo có liên quan về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. Tuyết Mai - Võ Trình