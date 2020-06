Tư vấn mùa thi: Học ở Việt Nam chuyển tiếp ra nước ngoài được không?

Xung quanh việc học trong nước có thể chuyển tiếp ra nước ngoài, một thí sinh băn khoăn: “Em có dự định đi du học nhưng tình hình dịch bệnh nên kế hoạch thay đổi. Em đã tham dự kỳ thi SAT đạt 1.300 điểm, với mức điểm này em có thể xét tuyển vào Trường ĐH Việt Đức không và có thể học tiếp ở nước ngoài không?”.

Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức, cho biết: “Nếu em đạt 1.150 điểm em sẽ được tuyển thẳng vào trường; với 1.300 điểm thí sinh vừa được tuyển vừa được nhận học bổng. Trường có chương trình trao đổi sinh viên với các trường ĐH Đức và chương trình thực tập năm cuối ở CHLB Đức. Hằng năm tại trường có khoảng 30% sinh viên được nhận học bổng của Viện Trao đổi hàn lâm Đức để học 1 học kỳ cho tới 1 năm học, sau đó có thể tiếp tục học bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ ở quốc gia này”.

Trả lời cho thắc mắc “Em muốn học ngành công nghệ dệt may, sẽ trở thành một thợ may chuyên nghiệp hay một nhà thiết kế?”, thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Phó trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh - Truyền thông, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho hay: “Đây là một ngành đặc thù kết hợp giữa kỹ thuật và thiết kế thời trang. Tốt nghiệp, các em sẽ trở thành kỹ sư, có thể sản xuất, duy trì, vận hành những thiết bị hệ thống trong xưởng may, công ty liên quan đến dệt may...”.