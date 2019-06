Tuyển sinh 2019: 20 điểm vẫn có cơ hội đỗ trường tốp trên!

Điểm chuẩn không tăng nhiều ở ngành “nóng” Năm nay, đề thi dễ hơn nên điểm chuẩn ĐH nhiều ngành được dự báo sẽ tăng hơn năm 2018. Tuy nhiên, đại diện các trường tốp trên cho rằng điểm chuẩn các ngành “nóng” sẽ không tăng nhiều. PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y Dược TP.HCM, nhìn nhận đề thi năm nay được đánh giá dễ hơn năm ngoái nhưng thực ra vẫn có độ phân hóa. Mức độ phân hóa của đề thi nằm ở khoảng điểm từ 8 trở lên và đây là điểm khác biệt so với đề thi thiếu sự phân hóa như năm 2017. Nếu như năm 2017, dựa vào điểm số, các trường sẽ không phân biệt được TS khá giỏi và rất giỏi thì năm nay sẽ có khoảng lệch giữa TS điểm 7 - 8 và trên 8. Từ sự phân tích này, ông Khôi cho rằng, việc phân hóa nếu diễn ra đúng xu hướng này thì điểm chuẩn các ngành cao nhất sẽ không cao như năm 2017, nhưng có thể sẽ tăng hơn năm ngoái vì đề thi năm ngoái được đánh giá khó hơn. Năm 2017 điểm chuẩn ngành y khoa lên tới 29,25 điểm nhưng năm 2018 chỉ còn 24,95 và ngành thấp nhất là y tế công cộng lấy 18 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn dự kiến vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM có thể tăng ở mức độ khác nhau tùy theo ngành. Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương, Phó trưởng phòng Đào tạo, cho biết chưa tính tới việc phổ điểm thi của TS năm nay có thể tăng thì bản thân cách thức xét tuyển của trường năm nay có một số điểm đáng lưu ý. Cụ thể tổng chỉ tiêu năm nay của trường chỉ còn 70% cho xét tuyển kết quả thi (30% chỉ tiêu đã dành cho xét tuyển thẳng). Trong khi tổng số lượng NVTS đăng ký vào trường năm nay, cả số lượng 3 NV đầu đều khá cao. Trên cơ sở này, có thể điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ tăng. Tuy nhiên, theo thạc sĩ Đương, mức độ tăng này có thể sẽ khác nhau tùy ngành. Năm nay trường tuyển sinh theo từng ngành cụ thể, tỷ lệ “chọi” các ngành cũng ở mức khác nhau, có ngành tỷ lệ này là 1/10 nhưng có ngành chỉ ở mức 1/2... Điểm chuẩn các ngành của trường này năm ngoái từ 17,5 đến 22,8 điểm. Còn theo PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, năm nay trường chỉ còn tối đa 60% chỉ tiêu để xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia. Trường đã xét TS bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực và ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi các trường chuyên. Những TS đã trúng tuyển bằng các phương thức trên đa số đều có học lực khá giỏi và nếu xác nhận nhập học thì sẽ không còn tên trong đợt xét tuyển kết quả thi. Do vậy, theo ông Thắng, điểm chuẩn các ngành của trường năm nay chắc chắn không giảm nhưng có thể không tăng đột biến nếu so với năm trước. Năm 2018, điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM dao động từ 17 - 23,25. Hà Ánh