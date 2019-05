Tuyển sinh đại học 2019: Nguyện vọng vào khối ngành kinh doanh cao nhất

Trong khi đó, khối ngành có tỷ lệ "chọi" cao nhất (1/7) là khối ngành VII (nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, khách sạn - du lịch - thể thao và dịch vụ cá nhân, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng), 104.769 chỉ tiêu mà có đến 739.587 NV. Theo giải thích của một chuyên viên Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), do trong khối ngành này có các ngành nhóm an ninh, quốc phòng, tuy chỉ tiêu ít nhưng số NV đăng ký rất cao nên kéo tỷ lệ "chọi" chung của khối ngành cao lên. Khối ngành sức khỏe (khối VI) tuy tổng số NV đăng ký không nhiều (199.573 NV) nhưng do chỉ tiêu ít (34.352) nên tỷ lệ NV trên chỉ tiêu cũng rất cao: 5,8/1.