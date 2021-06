Tuyển sinh vào lớp 1 của TP.HCM năm học tới thế nào?

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện tại Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các đơn vị giáo dục phải đảm bảo thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn phòng chống dịch Covid-19 khi tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh. Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh.

Phấn đấu tổ chức cho 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các trường đồng thời thực hiện Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 29.6.2019 của UBND TP.HCM triển khai đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2025. Tổ chức làm quen tiếng Anh cho học sinh lớp 1 theo chương trình mới.

Khi tuyển sinh, tiếp nhận học sinh các trường không bắt buộc phụ huynh phải nộp nộp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi. Tuổi học sinh vào lớp 1 là 6 tuổi (trẻ sinh năm 2015) và được tính toán theo năm. Trẻ khuyết tật, kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, trẻ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số, mồ côi, hay từ nước ngoài về… có thể vào lớp 1 ở độ tuổi cao hơn so với quy định nhưng không quá 3 tuổi. Trường hợp trẻ em vào lớp 1 nhưng vượt quá 3 tuổi sẽ do trưởng phòng GD-ĐT quyết định.