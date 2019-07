Tỷ lệ tốt nghiệp giảm nhiều ở các điểm 'nóng'

Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chung của địa phương này là 71,97%. Trong đó hệ THPT là 77,79%, hệ giáo dục thường xuyên là 28,34%. Có một trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% là Trường THCS - THPT Chu Văn An (thuộc Trường ĐH Tây Bắc). So với năm 2018 thì tỷ lệ đỗ của thí sinh tỉnh Sơn La đã giảm đáng kể. Năm 2018, tỷ lệ đỗ là 97,29%. Như vậy, tỷ lệ tốt nghiệp tại địa phương này năm nay sụt hơn 25%.

Trong tổng số 33 trường THPT ở tỉnh Sơn La, ngoài Trường THCS - THPT Chu Văn An, Trường THPT chuyên Sơn La đạt tỷ lệ đỗ là 99,09%. Đỗ thấp nhất là Trường THPT Co Mạ, chỉ đạt 52,92%.

Tại Hà Giang, ông Nguyễn Thế Bình, Phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT, cho biết tỷ lệ đỗ của toàn tỉnh là 71,96%, thấp hơn năm 2018 gần 17%. Năm 2018, Hà Giang cũng thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất nước (89,35%).

Tại Hòa Bình, thống kê sơ bộ cho biết tỷ lệ tốt nghiệp THPT giảm hơn 10% so với năm trước.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn, năm nay có 7.491 thí sinh đỗ tốt nghiệp/8.292 thí sinh dự thi, đạt 90,34% (giảm 7,34% so với năm 2018). Có 25.219 bài thi bằng và trên 5 điểm, tương đương 51,1% (tăng 5,75% so với năm 2018).

Năm nay, mặc dù đề thi "dễ hơn" so với năm 2018 nhưng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chung trên cả nước đều giảm. Theo Bộ GD-ĐT, ở các tỉnh như Hà Giang, Sơn La , Hòa Bình, số thí sinh đạt điểm dưới trung bình và điểm liệt so với năm 2018 đều giảm một chút. Gian lận điểm thi năm 2018 chỉ tập trung vào số thí sinh được nâng khống điểm cao để xét tuyển vào các trường ĐH tốp đầu còn kết quả trung bình của cả 3 tỉnh năm trước đều thấp so với mặt bằng chung của cả nước.