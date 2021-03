Úc cấp học bổng khóa học phục hồi sau Covid-19 cho ứng viên Việt Nam

Theo đó, các lĩnh vực học tập ưu tiên đối với ứng viên Việt Nam như quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, cạnh tranh, thương mại quốc tế, chính sách công, quản lý tài chính công, tài chính doanh nghiệp , luật hỗ trợ hội nhập kinh tế, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo ); cơ sở hạ tầng và giao thông (quản lý dự án và tài chính, dự báo giao thông, kỹ thuật giao thông vận tải, biện pháp bảo vệ xã hội và môi trường, quản lý và quy hoạch giao thông đô thị, quy hoạch giao thông tổng thể, hợp tác công tư, kinh tế giao thông, an toàn và kiểm toán đường bộ, quản lý logistics); nước và vệ sinh (quản lý nước, kỹ thuật thủy lợi, chất lượng nước và các hệ thống cung cấp nước, nước và nước thải, quản trị nước, an ninh nước, quản lý hạn hán, ô nhiễm biển).

Bên cạnh đó còn có các lĩnh vực đổi mới sáng tạo (chuyển giao khoa học công nghệ và thương mại hóa), bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ), nông nghiệp và Phát triển nông thôn (khoa học nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững, an toàn thực phẩm, nuôi trồng thủy sản), ổn định khu vực và nhân quyền (an ninh mạng, quản lý công và tội phạm học, luật quốc tế, luật nhân quyền quốc tế, an ninh biển và bền vững biển, luật quốc tế về biển), khuyết tật (bao gồm công tác xã hội, giáo dục đặc biệt), biến đổi khí hậu (bao gồm giảm thiểu rủi ro thiên tai) và ăng lượng (bao gồm an ninh năng lượng, quy hoạch năng lượng, cải cách lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo)