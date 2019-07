Vẫn nhiều cơ hội vào đại học nếu điểm thi không như ý

Các chuyên gia đến từ các trường ĐH, CĐ đã có nhiều lời khuyên bổ ích trong chương trình tư vấn trực tuyến “Cần làm gì sau khi biết kết quả thi” do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 15.7 tại thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.

Theo tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng), năm 2019 có nhiều phương thức tuyển sinh mới so với các năm trước. “Chẳng hạn phương thức xét từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, xét từ điểm công nhận tốt nghiệp, tổ chức thi riêng hoặc kết hợp giữa điểm học bạ và điểm thi. Các phương án này có giá trị độc lập”, tiến sĩ Hải liệt kê.

Thời điểm này, nhiều TS cũng băn khoăn không biết có nên điều chỉnh nguyện vọng trong thời gian sắp tới hay không. Tiến sĩ Võ Thanh Hải nhìn nhận: “Từ thời điểm này, câu chuyện xét tuyển bắt đầu rất gay cấn. Đó là các bạn cần phải xem mức điểm của mình còn phù hợp so với lúc đăng ký nguyện vọng hồi tháng 4 hay không? Những bạn đạt điểm cao hơn so với mức điểm chuẩn vào ngành, trường mình yêu thích trong 3 năm trở lại đây thì không có gì lo lắng. Nhưng với TS có số điểm thấp hơn so với kỳ vọng, nhất là nằm trong phổ điểm có số lượng TS quá nhiều, thì các em bắt buộc phải cân nhắc để điều chỉnh”.