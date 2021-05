Vì sao ít thí sinh đăng ký học cao đẳng sư phạm mầm non?

Cả nước thiếu 45.000 giáo viên mầm non Theo số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT vào cuối năm 2020, cả nước thiếu hụt khoảng 70.000 giáo viên. Trong đó, bậc mầm non đứng đầu với trên 45.000 giáo viên. Bộ GD-ĐT đã đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền và tham mưu Chính phủ bổ sung biên chế đối với những địa phương thiếu giáo viên theo định mức. Các địa phương không tinh giản biên chế đối với giáo viên mầm non trong 3 năm học (giai đoạn 2019 - 2021) để có đủ giáo viên tối thiểu giảng dạy, trong bối cảnh cấp học này đang thiếu nhiều giáo viên.