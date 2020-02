Viêm phổi Vũ Hán, học sinh chỉ nghỉ học khi có khuyến cáo

Ghi nhận của PV Thanh Niên , đến thời điểm này, tại Hà Nội và TP.HCM, một số trường tư thục đã cho học sinh (HS) nghỉ thêm vài ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020: Trường phổ thông liên cấp Welspring cho HS nghỉ học từ ngày 3 - 5.2, trong thời gian này, nhà trường sẽ khử trùng, vệ sinh toàn bộ trường học; Trường THCS Đoàn Thị Điểm hôm 31.1 vẫn cho HS nghỉ học và khử trùng cơ sở vật chất, để đón HS đi học đầu tuần tới; Trường phổ thông liên cấp Newton cũng cho HS cấp THCS, THPT nghỉ học hết tuần này để tổng vệ sinh, với HS tiểu học, nhà trường vẫn tiếp nhận nếu gia đình trẻ không có người trông, nhưng hầu hết đều nghỉ ở nhà. Tại TP.HCM, hệ thống giáo dục Vinschool cũng thông báo cho HS nghỉ thêm 1 - 2 tuần.

Với khối mầm non, nhiều trường cho biết, tỷ lệ HS đến lớp rất thấp sau tết, một phần do bậc học này không bị ràng buộc bởi chương trình. Nhiều trường như Mầm non Họa Mi, 1-6 (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) hướng dẫn cho các bé về vệ sinh cá nhân để phòng bệnh bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, súc miệng nước muối sau khi ăn, uống nước ấm...