Vĩnh Phúc đổi lịch, cả nước đồng loạt cho học sinh mầm non đến THCS nghỉ học

Đến đầu giờ chiều hôm nay, 15.3, cả 63/63 tỉnh, thành đã có quyết định chính thức về lịch nghỉ học - đi học của học sinh từng cấp học để phòng ngừa dịch bệnh Covid -19

Như vậy, Vĩnh Phúc là tỉnh cuối cùng quyết định cho học sinh từ mầm non đến THCS nghỉ học. Thay đổi này đáp ứng được mong đợi của đa số người dân và dư luận xã hội vì việc tỉnh này cho học sinh từ mầm non đến THPT trở lại trường tuần qua khiến dư luận lo lắng. Thực tế, trong tuần qua, ở bậc mầm non, chỉ có khoảng 40% phụ huynh Vĩnh Phúc cho con đến trường.

Vĩnh Phúc vốn là "tâm dịch" Covid-19, lại tiếp giáp Hà Nội và gần sân bay quốc tế Nội Bài, có nhiều người nước ngoài làm việc... nên tiềm ẩn nguy cơ có thêm ca bệnh Covid-19 mới trên địa bàn.

Trong quyết định nghỉ học của 63 tỉnh, thành phố, hầu hết các địa phương đều cho học sinh từ mầm non đến THCS nghỉ học tiếp trong tuần tới hoặc hết tháng 3. Riêng tỉnh Nghệ An cho học sinh THCS trở lại trường cùng với học sinh THPT từ ngày mai, 16.3. Các tỉnh như Kiên Giang và Hậu Giang quyết định cho học sinh lớp 9 đi học để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT, học sinh từ lớp 8 trở xuống tiếp tục nghỉ học. Hơn 30 địa phương tiếp tục duy trì lịch đi học của học sinh khối THPT từ đầu tháng 3. Tuyên Quang và Thái Bình cho học sinh từ mầm non đến lớp 11 nghỉ học, riêng học sinh lớp 12 tiếp tục đi học để chuẩn bị thi THPT quốc gia

Một số tỉnh cũng thay đổi, cho học sinh tiếp tục nghỉ học. Ví dụ, theo kế hoạch ban đầu, học sinh khối mầm non, tiểu học, THCS ở Nam Định sẽ đi học trở lại vào ngày 16.3. Tuy nhiên, Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định đã yêu cầu các Phòng GD-ĐT thông báo cho học sinh từ cấp mầm non đến THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29.3.

Riêng đối với học sinh, học viên, sinh viên các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở đào tạo nghề và các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Nam Định vẫn sẽ tiếp tục đi học bình thường.

Ghi nhận của Thanh Niên cho thấy, có 34 tỉnh, thành cho học sinh THPT đi học. Gần 30 địa phương còn lại cho toàn bộ học sinh nghỉ học, trong đó có Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều tỉnh, thành đã quyết định cho học sinh tất cả các cấp nghỉ sang cả tháng 4 như TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Trong khi đó, nhiều địa phương chưa có thông báo cụ thể.