Virus corona ủ bệnh 24 ngày: Học sinh muốn nghỉ, bác sĩ bảo không cần thiết

Tương tự, Châu Thanh Tuyền, học sinh Trường THPT Tam Phú (Q.Thủ Đức) cho rằng, hiện nay thời đại 4.0 đã rất thông dụng với việc sử dụng internet, vì vậy học sinh có thể liên hệ giáo viên hoặc sử dụng YouTube, Google để tự học không phải nhất thiết phải đến trường sớm.

“Tình hình dịch bệnh vẫn rất phức tạp, trong khi trường học là nơi tập trung nhiều người, đặc biệt với những em học sinh bậc tiểu học và mầm non ý thức phòng bệnh chưa cao thì việc nghỉ học là vẫn nên ”, Tuyền nói và cho biết, trường của mình nằm sát bên bệnh viện Thủ Đức, xung quanh cũng có rất nhiều trường khác từ mầm non đến tiểu học, THCS… nên trong trường hợp không may có một người bị bệnh thì rất dễ lây lan.