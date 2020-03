Vụ 42 học sinh có điểm giống nhau 100%: Cho học sinh kiểm tra lại

Như Thanh Niên đã thông tin, giữa tháng 1.2020, chúng tôi nhận được 1 bảng điểm môn nấu ăn của một lớp 11 Trường THPT Phú Quốc rất kỳ lạ, tất cả 42 học sinh có điểm giống nhau 100% , từ điểm kiểm tra miệng, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, điểm thi học kỳ đều giống nhau, tất nhiên dẫn đến điểm trung bình học kỳ cũng giống nhau. Sau nhiều lần liên lạc với lãnh đạo trung tâm, chúng tôi nhận được câu trả lời nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do giáo viên thao tác sai trên máy tính.

Được biết, đối với môn nghề phổ thông , do Trường THPT Phú Quốc không đủ điều kiện giảng dạy nên gửi học sinh đến trung tâm GDNN-GDTX học, chi phí do ngân sách của trường chi trả (không thu của học sinh) và bảng điểm lạ kia do phía Trung tâm GDNN-GDTX gửi qua vào cuối học kỳ 1 vừa qua.