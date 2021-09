Vụ giảng viên đuổi sinh viên khỏi lớp học trực tuyến: Các trường có giải pháp gì?

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hình thức dạy học trực tuyến phổ biến ở các trường ĐH và CĐ trong suốt 2 năm qua. Từ năm 2020, Bộ GD-ĐT đã có văn bản yêu cầu các trường ĐH thực hiện những nội dung nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học theo hình thức này. Trong quá trình diễn ra buổi học, người học tuyệt đối không được bình luận, đưa thông tin có nội dung không liên quan tới bài học trên cửa sổ phần mềm hay có hành vi làm gián đoạn việc dạy của thầy cô. Người học cũng phải tuân thủ quy định của cơ sở giáo dục và thầy cô về thời gian, không gian, trang phục, ứng xử văn hóa khi tham gia lớp học trực tuyến.