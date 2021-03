Vụ hai nữ sinh đánh nhau kinh hoàng trong lớp: Kỷ luật 15 học sinh liên quan

Trong đó, áp dụng theo thông tư 08 của Bộ GD-ĐT, nữ sinh trực tiếp đánh bạn và một nữ sinh phụ đánh bạn trong lớp sẽ bị đình chỉ học một tuần, xếp loại hạnh kiểm yếu trong học kỳ 2.

5 học sinh khác là những em trực tiếp quay video, cổ động bạn đánh nhau sẽ bị cảnh cáo trước toàn trường. Còn 8 em khác liên quan đến vụ việc cũng bị khiển trách trước hội đồng kỷ luật của trường.

“Từ vụ việc này, chúng tôi cũng đã dành thời gian sinh hoạt với học sinh toàn trường để sinh hoạt về nội quy, quy tắc ứng xử, luật an ninh mạng… để nhắc nhở học sinh”, ông Xuân nói.

Ông Xuân cho rằng đây là hình thức khá nghiêm khắc với học sinh, việc bị xếp loại hạnh kiểm yếu trong học bạ là rất nặng tuy nhiên hiện tại trường vẫn phải áp dụng Thông tư 08 hiện hành trong việc xử lý kỷ luật học sinh vì quy định khen thưởng và kỷ luật học sinh theo Thông tư 32 hiện mới chỉ là dự thảo nên chưa thể áp dụng.

Cụ thể, trong video là hình ảnh 2 nữ sinh đang túm áo, túm tóc và đánh liên tục vào đối phương. Trong lúc hai bạn nữ này đánh nhau, một số bạn khác không những không can ngăn mà còn nhảy vào túm tóc, đánh vào một bạn nữ. Cả hai sau đó vật nhau sõng soài giữa nền nhà.

Để việc đánh nhau không lộ ra ngoài, một số học sinh lớp này còn kêu gọi chốt cửa. Đáng nói, chứng kiến vụ việc nhưng các thành viên khác trong lớp không hề can ngăn, một số bạn còn thản nhiên ngồi trên bàn giáo viên xem, một số khác thì cổ vũ, bình luận.

“Về nguyên nhân, trong bản tường trình, cả hai nữ sinh cho biết do có mâu thuẫn với nhau từ hồi học THCS. Đến ngày 10.3 do lại có xích mích nên đã đánh nhau . Ngay sau khi sự việc diễn ra, chúng tôi đã nắm được thông tin và mời 2 em này cũng như phụ huynh hai bên đến trường làm việc, tìm ra nguyên nhân, mâu thuẫn để giải quyết. Từ hôm đó tới nay chúng tôi đã có 4 buổi làm việc, ngoài hai bên gia đình chúng tôi cũng đã mời công an khu vực đến làm việc. Chúng tôi sẽ tìm hiểu kỹ nguyên nhân để giúp các em hòa giải, giúp các em nhận thức được vấn đề. Trước mắt chúng tôi đã thăm hỏi, động viên để các em sớm ổn định lại tinh thần, sau đó dựa trên mức độ vi phạm sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp. Đây là vụ việc đáng tiếc nên thứ hai tuần tới chúng tôi cũng sẽ có buổi sinh hoạt dưới trường để nhắc nhở tất cả học sinh của mình”, ông Xuân nói.