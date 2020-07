Xét tuyển đại học: Khối C gần như 'biến mất' ?

Sinh viên khối C đa số ở tỉnh ? Tại các trường ĐH, thí sinh xét tuyển khối C đa số là ở các tỉnh. Thí sinh đến từ các thành phố lớn chủ yếu xét tuyển khối D. Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ thông tin, trường xét tuyển 2 khối chính là C và D. Nhưng số lượng sinh viên vào học sau khi xét tuyển bằng khối D gấp đôi khối C. “Thống kê số lượng thí sinh xét tuyển khối C trong 2 năm gần đây không chênh lệch nhiều. Năm 2018, có 10.675; năm 2019 có 10.601 thí sinh xét tuyển bằng khối C vào trường. Tuy nhiên, so với thí sinh khối D thì số lượng thí sinh khối C chỉ bằng một nửa. Thí sinh xét tuyển khối C đa số đến từ các tỉnh. Các trường ĐH mở ra nhiều tổ hợp cũng khiến thí sinh từ tổ hợp truyền thống C00 chuyển sang. Chẳng hạn, môn văn hiện nay có trong rất nhiều tổ hợp. Môn sử có trong tổ hợp D14 (văn - sử - tiếng Anh), môn địa có trong tổ hợp D15 (văn - địa - tiếng Anh)”, tiến sĩ Hạ cho biết.