Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Video Thế giới

Giáo hoàng Leo bác thông tin đang 'đấu khẩu' với Tổng thống Trump

Trúc Huỳnh
19/04/2026 18:55 GMT+7

Giáo hoàng Leo đã tìm cách giảm nhẹ mâu thuẫn giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng các bài báo về những bình luận ông đưa ra trong chuyến công du châu Phi ‘không chính xác ở mọi khía cạnh’.

Giáo hoàng Leo XIV mới đây đã tìm cách giảm nhẹ mâu thuẫn giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cho biết việc tranh luận với Tổng thống Trump “hoàn toàn không phải là mối quan tâm”của ông.

Giáo hoàng cho rằng các bài báo về những bình luận gần đây của ông đã “không chính xác ở mọi khía cạnh”.

“Đồng thời, đã có một số câu chuyện không chính xác ở mọi khía cạnh, nhưng là do tình hình chính trị được tạo ra khi, vào ngày đầu tiên của chuyến đi, Tổng thống Mỹ đã đưa ra một số bình luận về tôi. Phần lớn những gì đã được viết kể từ đó là những bình luận về những bình luận, cố gắng giải thích những gì đã được nói. Chỉ một ví dụ nhỏ: bài nói chuyện mà tôi đã trình bày tại buổi cầu nguyện cho hòa bình vài ngày trước đã được chuẩn bị từ hai tuần trước, rất lâu trước khi tổng thống bình luận về tôi và về thông điệp hòa bình mà tôi đang thúc đẩy. Tuy nhiên, như đã xảy ra, nó lại được nhìn nhận như thể tôi đang cố gắng tranh luận với tổng thống, điều mà hoàn toàn không phải là mối quan tâm của tôi”.

Trả lời phóng viên trên chuyến bay đến Angola cho chặng thứ ba trong chuyến công du châu Phi kéo dài 10 ngày của mình, vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên cho biết những bình luận được ông đưa ra hai ngày trước đó ở Cameroon, lên án việc thế giới đang bị “tàn phá bởi một số ít bạo chúa”, không nhằm vào ông Trump.

Giáo hoàng Leo bác bỏ thông tin về mâu thuẫn với ông Trump - Ảnh 1.

Giáo hoàng Leo XIV trong chuyến tông du tới Cameroon, ngày 15.4.2026

ẢNH: REUTERS

Bài phát biểu đó, theo lời Giáo hoàng Leo, “đã được chuẩn bị từ hai tuần trước, rất lâu trước khi tổng thống bình luận về tôi và về thông điệp hòa bình mà tôi đang thúc đẩy”.

Trước đó, khi Giáo hoàng Leo chuẩn bị bắt đầu chuyến công du, ông Trump đăng bài trên mạng xã hội chỉ trích Giáo Hoàng là “YẾU KÉM trong vấn đề tội phạm, và tệ hại trong chính sách đối ngoại”.

Ông Trump cũng đăng một hình ảnh do AI tạo ra cho thấy chính ông trong hình tượng như Chúa Giê-su, gây ra sự chỉ trích rộng rãi ngay cả từ một số người bảo thủ tôn giáo thường ủng hộ ông. Bài đăng đã bị xóa vào sáng hôm sau.

Ông Trump dường như đang đáp trả những lời chỉ trích ngày càng tăng của Giáo hoàng Leo trong những tuần gần đây về cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran.

Ngày 13.4, Giáo hoàng Leo nói với Reuters rằng ông sẽ tiếp tục lên tiếng về cuộc chiến. Ông Trump sau đó một ngày đã nhắc lại lời chỉ trích của mình.

Đến ngày 16.4, Giáo hoàng Leo đã lên án các nhà lãnh đạo chi hàng tỉ USD cho chiến tranh và nói rằng thế giới đang “bị tàn phá bởi một số ít bạo chúa”, mặc dù ông không trực tiếp nhắc đến ông Trump một lần nào nữa.

Tin liên quan

Giám mục Công giáo Mỹ ủng hộ Giáo hoàng Leo trong tranh luận với chính quyền ông Trump

Hội đồng Giám mục Công giáo tại Mỹ ủng hộ những phát biểu của Giáo hoàng Leo XIV về vấn đề Iran sau khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng Giáo hoàng nên “thận trọng khi đề cập những vấn đề thần học”.

Giáo hoàng Leo kêu gọi chấm dứt 'sự điên rồ của chiến tranh'

Khám phá thêm chủ đề

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận