Giáo hoàng Leo bác thông tin đang 'đấu khẩu' với Tổng thống Trump

Giáo hoàng Leo XIV mới đây đã tìm cách giảm nhẹ mâu thuẫn giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cho biết việc tranh luận với Tổng thống Trump “hoàn toàn không phải là mối quan tâm”của ông.

Giáo hoàng cho rằng các bài báo về những bình luận gần đây của ông đã “không chính xác ở mọi khía cạnh”.

“Đồng thời, đã có một số câu chuyện không chính xác ở mọi khía cạnh, nhưng là do tình hình chính trị được tạo ra khi, vào ngày đầu tiên của chuyến đi, Tổng thống Mỹ đã đưa ra một số bình luận về tôi. Phần lớn những gì đã được viết kể từ đó là những bình luận về những bình luận, cố gắng giải thích những gì đã được nói. Chỉ một ví dụ nhỏ: bài nói chuyện mà tôi đã trình bày tại buổi cầu nguyện cho hòa bình vài ngày trước đã được chuẩn bị từ hai tuần trước, rất lâu trước khi tổng thống bình luận về tôi và về thông điệp hòa bình mà tôi đang thúc đẩy. Tuy nhiên, như đã xảy ra, nó lại được nhìn nhận như thể tôi đang cố gắng tranh luận với tổng thống, điều mà hoàn toàn không phải là mối quan tâm của tôi”.

Trả lời phóng viên trên chuyến bay đến Angola cho chặng thứ ba trong chuyến công du châu Phi kéo dài 10 ngày của mình, vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên cho biết những bình luận được ông đưa ra hai ngày trước đó ở Cameroon, lên án việc thế giới đang bị “tàn phá bởi một số ít bạo chúa”, không nhằm vào ông Trump.

Giáo hoàng Leo XIV trong chuyến tông du tới Cameroon, ngày 15.4.2026 ẢNH: REUTERS

Bài phát biểu đó, theo lời Giáo hoàng Leo, “đã được chuẩn bị từ hai tuần trước, rất lâu trước khi tổng thống bình luận về tôi và về thông điệp hòa bình mà tôi đang thúc đẩy”.

Trước đó, khi Giáo hoàng Leo chuẩn bị bắt đầu chuyến công du, ông Trump đăng bài trên mạng xã hội chỉ trích Giáo Hoàng là “YẾU KÉM trong vấn đề tội phạm, và tệ hại trong chính sách đối ngoại”.

Ông Trump cũng đăng một hình ảnh do AI tạo ra cho thấy chính ông trong hình tượng như Chúa Giê-su, gây ra sự chỉ trích rộng rãi ngay cả từ một số người bảo thủ tôn giáo thường ủng hộ ông. Bài đăng đã bị xóa vào sáng hôm sau.

Ông Trump dường như đang đáp trả những lời chỉ trích ngày càng tăng của Giáo hoàng Leo trong những tuần gần đây về cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran.

Ngày 13.4, Giáo hoàng Leo nói với Reuters rằng ông sẽ tiếp tục lên tiếng về cuộc chiến. Ông Trump sau đó một ngày đã nhắc lại lời chỉ trích của mình.

Đến ngày 16.4, Giáo hoàng Leo đã lên án các nhà lãnh đạo chi hàng tỉ USD cho chiến tranh và nói rằng thế giới đang “bị tàn phá bởi một số ít bạo chúa”, mặc dù ông không trực tiếp nhắc đến ông Trump một lần nào nữa.