Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Tập đoàn Khánh Vĩnh (KVG) tổ chức chuỗi sự kiện cộng đồng mang tên "Giao lộ Văn hóa" tại tuyến phố trải nghiệm, đường số 16, Khu đô thị Mỹ Gia, phường Nha Trang trong 2 ngày 21 và 22.11.

Sự kiện được xây dựng như một không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa, kết nối cư dân địa phương và du khách với các loại hình nghệ thuật truyền thống. Ban tổ chức dự kiến thu hút khoảng hàng ngàn lượt khách tham dự.

Tập đoàn Khánh Vĩnh tổ chức chuỗi sự kiện cộng đồng mang tên "Giao lộ Văn hóa" ẢNH: KỲ NAM

Rất đông người dân và du khách tham gia chuỗi sự kiện "Giao lộ Văn hóa" ẢNH: KỲ NAM

'Giao lộ Văn hóa' hội tụ nghệ thuật truyền thống

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật Sắc màu văn hóa, diễn ra tối 21.11, với chủ đề xuyên suốt là dòng chảy văn hóa, lấy cảm hứng từ hình ảnh sóng biển, dải lụa và cánh buồm của vùng đất Nha Trang.

Chương trình gồm 4 phần, tái hiện và kết nối những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa Nam Trung bộ và đồng bằng Bắc bộ. Trong đó, văn hóa Khánh Hòa được giới thiệu qua nghệ thuật tuồng, múa Chăm và hò bả trạo. Tiếp nối là các tiết mục chèo, hát xẩm, đưa khán giả đến với không gian văn hóa dân gian Bắc bộ.

Một trong những điểm nhấn là màn giao lưu giữa hát trống quân Bắc bộ và hát bài chòi Nam Trung bộ, tạo nên sự kết nối giữa hai vùng văn hóa thông qua những làn điệu dân gian.

Sự kiện "Giao lộ Văn hóa" quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật dân gian 3 miền ẢNH: KỲ NAM

Biểu diễn làn điệu quan họ Bắc Ninh ẢNH: ĐÌNH DUY

Nghệ thuật múa Chăm ở Khánh Hòa ẢNH: ĐÌNH DUY

Biểu diễn tuồng, cải lương ẢNH: ĐÌNH DUY

Chương trình còn giới thiệu cách làm mới di sản qua tiết mục xẩm Khánh Vĩnh phối khí trên nền nhạc điện tử và liên khúc Tứ quý và Việt Nam tinh hoa.

Trải nghiệm làng nghề, trò chơi dân gian

Ngoài chương trình nghệ thuật, trong hai ngày diễn ra sự kiện, khách tham quan còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa truyền thống.

Tại khu vực làng nghề, các nghệ nhân đến từ những dòng gốm nổi tiếng như: gốm Chăm Bàu Trúc, gốm Bát Tràng và gốm Lư Cấm sẽ giới thiệu kỹ thuật chế tác. Du khách cũng có thể trải nghiệm nặn tò he, xin chữ thư pháp và xem trình diễn dệt thổ cẩm của làng dệt Mỹ Nghiệp.

Biểu diễn dệt thổ cẩm của người Chăm ẢNH: ĐÌNH DUY

Bánh căn - món ăn truyền thống ở Khánh Hòa ẢNH: KỲ NAM

Người nước ngoài thích thú khi được ông đồ tặng chữ ẢNH: KỲ NAM

Niềm vui của người dân trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống ẢNH: KỲ NAM

Các em nhỏ thích thú chụp hình với gốm Chăm ẢNH: KỲ NAM

Nhiều trẻ em nước ngoài tò mò với các loại hình văn hóa truyền thống Việt Nam ẢNH: KỲ NAM

Em bé Nga tò mò với mặt nạ giấy ẢNH: KỲ NAM

Du khách, nhất là trẻ em, rất thích thú với tò he ẢNH: KỲ NAM

Hai du khách nước ngoài mặc cổ phục truyền thống Việt Nam ẢNH: KỲ NAM

Biểu diễn cổ phục truyền thống ẢNH: ĐÌNH DUY

Các hoạt động thủ công dân gian như in tranh Đông Hồ, tô vẽ mặt nạ giấy bồi, làm chuồn chuồn tre cũng được tổ chức để khách tham quan trực tiếp thực hành.

Bên cạnh đó, không gian triển lãm tranh chủ đề "Nha Trang xưa" của hai họa sĩ Lê Duy và Lê Trí giới thiệu những góc nhìn về vùng đất Nha Trang qua hội họa. Khách tham quan có thể tìm hiểu cổ phục Việt Nam qua các thời kỳ và tham gia đoàn diễu hành "Gấm hoa hội sắc".

Không gian chợ quê với các trò chơi dân gian như: nhảy sạp, kéo co, ném còn, nhảy bao bố, ô ăn quan cùng những món ăn địa phương cũng góp phần tạo nên không khí giao lưu, trải nghiệm.

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Khánh Vĩnh phát biểu tại sự kiện ẢNH: KỲ NAM

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Khánh Vĩnh, cho biết thông qua chuỗi hoạt động này, đơn vị tổ chức kỳ vọng các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được giới thiệu qua những chương trình biểu diễn mà còn trở thành trải nghiệm gần gũi trong đời sống cộng đồng, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Nha Trang, Khánh Hòa đến người dân và du khách.

Kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, xây dựng nền móng tương lai Tập đoàn Khánh Vĩnh hoạt động trong 5 lĩnh vực chính gồm: vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng và công trình, phát triển bất động sản, dịch vụ và giáo dục. Trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn đang triển khai các dự án nhà ở, khu đô thị và đại đô thị. Bên cạnh đó, doanh nghiệp định hướng phát triển nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang và người dân, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở tại các địa phương.



