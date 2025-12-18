Giao lưu cùng người liều mình cứu dân trong lũ dữ

Chiều tối 19.11, nước lũ bất ngờ dâng cao, nhấn chìm nhiều khu dân cư phía đông Đắk Lắk, cô lập hàng ngàn người. Giữa dòng lũ cuộn xiết và mưa gió mịt mùng, những tiếng kêu cứu đã thôi thúc những con người bình dị lao vào hiểm nguy để cứu người.

Anh Nguyễn Văn Minh (29 tuổi, trú P.Tuy Hòa, Đắk Lắk; trước là TP.Tuy Hòa, Phú Yên) là một trong những người đó. Khi nước lũ tràn qua đường, nhấn chìm nhiều khu dân cư, anh đã quyết định đưa chiếc mô tô nước lao thẳng vào tâm lũ. Anh biết rằng nếu chậm trễ sẽ có người không kịp thoát thân.

3 ngày 3 đêm ròng rã, anh Nguyễn Văn Minh ước tính đã đưa được khoảng 500 người đến nơi an toàn ẢNH: NVCC

Là người làm du lịch thể thao, sở hữu mô tô nước và có giấy chứng nhận chuyên môn cho người hướng dẫn, nhân viên cứu hộ mô tô nước trên biển toàn quốc, chính kiến thức và kinh nghiệm đó giúp anh Minh nhận ra rằng trong hoàn cảnh này, mô tô nước là phương tiện hiếm hoi có thể tiếp cận những khu vực ngập sâu, nơi các loại xuồng, ghe thông thường khó di chuyển.

"Mỗi chuyến mô tô nước chỉ chở được tối đa hai người để đảm bảo an toàn", anh Minh kể. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải chạy đi chạy lại liên tục, bất kể ngày đêm. Trong suốt hơn 3 ngày 3 đêm ròng rã, anh ước tính đã đưa được khoảng 500 người dân đến các điểm cao hoặc nơi tập kết an toàn.

Điều khiến anh Minh trăn trở nhất không phải là sự mệt mỏi hay nguy hiểm, mà là vấn đề nhiên liệu. Anh phải tìm những cây xăng còn khô ráo ở vùng cao để mua xăng dự trữ. Toàn bộ chi phí, từ nhiên liệu đến bảo dưỡng phương tiện, đều do anh tự bỏ tiền túi. Riêng tiền xăng cho đợt ứng cứu đã lên đến khoảng 15 triệu đồng, với mức tiêu hao 20-25 lít mỗi giờ. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi cứu được nhiều người trong cơn nguy khốn.

Hình ảnh anh Huỳnh Hoàng Hải chèo chiếc ghe cũ đi cứu người đã khiến nhiều người xúc động ẢNH: NVCC

Trong những chuyến cứu hộ, có những khoảnh khắc anh Minh không thể nào quên. Như trường hợp cha mẹ đi làm hết, không có người lớn ở nhà, mấy đứa nhỏ leo lên mái nhà cầu cứu. Khi thấy anh lái mô tô nước thì những đứa trẻ lập tức hô to kêu cứu và được anh di dời đến nhà cao tầng để tránh lũ.

Giữa các chuyến ứng cứu, anh Minh chỉ kịp ăn vội chiếc bánh, uống chai nước rồi lại tiếp tục lao vào vùng nguy hiểm. Với anh, khi đó từng phút trôi qua đều có thể quyết định sinh mạng của người khác.

Cũng trong trận lũ lịch sử ấy, tại xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (H.Tây Hòa, Phú Yên cũ), hình ảnh anh Huỳnh Hoàng Hải (34 tuổi, thôn Mỹ Hòa) lặng lẽ chèo chiếc ghe cũ đi cứu người đã khiến nhiều người xúc động.

Anh Huỳnh Hoàng Hải cùng bà con hàng xóm ẢNH: NVCC

Chiếc ghe cũ vốn dùng để câu cá mưu sinh, trong hai ngày 20 và 21.11 đã cùng anh Hải vượt qua dòng nước xiết, đưa 45 người dân mắc kẹt đến nơi an toàn. Anh Hải kể, ban đầu anh chỉ định chèo ghe sang cứu mẹ ruột và vợ chồng người em khi nước lũ đã dâng tới tận mái nhà. Thế nhưng vừa rời khỏi nhà, những tiếng kêu cứu của hàng xóm khiến anh không thể quay lưng.

"Từ khoảng 15 giờ ngày 20.11, khi nước lên chạm nóc nhà, tôi bắt đầu chèo ghe đi giúp mọi người. Đến 20 giờ thì phải tạm nghỉ vì trời quá tối, nước lên cao, điện cúp hết nên không thấy đường. Sáng hôm sau (21.11) khoảng 3 giờ rưỡi, tôi lại tiếp tục chèo ghe đi giúp người đến 20 giờ mới nghỉ", anh Hải nhớ lại.

Không động cơ, không áo phao chuyên dụng, trên người anh Hải chỉ khoác tấm áo mưa tự chế từ bao ni lông. Với đôi tay trần và suy nghĩ giản đơn "giúp được ai thì giúp", người thanh niên với dáng người hơi gầy, dong dỏng cao ấy dù đã kiệt sức nhưng vẫn không dừng nghỉ. "Ai cũng là một mạng người, cứu được ai tôi mừng người đó. Tôi cũng không biết lúc đó lấy sức đâu mà chèo ghe đi miết mà không thấy mệt mỏi. Tôi không phải người hùng gì đâu, vì tôi nghĩ trong hoàn cảnh đó bất cứ ai cũng sẽ làm như vậy", anh Hải cười nói.

Cả anh Minh và anh Hải đều xem những việc mình làm là điều hiển nhiên. Nhưng với những người được cứu sống, hai anh là minh chứng sống động cho tinh thần sống đẹp: bình dị, lặng thầm nhưng đủ sức sưởi ấm lòng người giữa thiên tai khắc nghiệt.