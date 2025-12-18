Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Giao lưu cùng người liều mình cứu dân trong lũ dữ

Hữu Tú - Bích Ngân
18/12/2025 06:05 GMT+7

Tại lễ trao giải cuộc thi 'Sống đẹp' mùa 5 hôm nay, Báo Thanh Niên mời hai nhân vật "sống đẹp" - những người đã không quản ngại hiểm nguy xông pha cứu người ngay tại vùng rốn lũ miền Trung: anh Nguyễn Văn Minh và anh Huỳnh Hoàng Hải, giao lưu cùng bạn đọc.

Chiều tối 19.11, nước lũ bất ngờ dâng cao, nhấn chìm nhiều khu dân cư phía đông Đắk Lắk, cô lập hàng ngàn người. Giữa dòng lũ cuộn xiết và mưa gió mịt mùng, những tiếng kêu cứu đã thôi thúc những con người bình dị lao vào hiểm nguy để cứu người.

Anh Nguyễn Văn Minh (29 tuổi, trú P.Tuy Hòa, Đắk Lắk; trước là TP.Tuy Hòa, Phú Yên) là một trong những người đó. Khi nước lũ tràn qua đường, nhấn chìm nhiều khu dân cư, anh đã quyết định đưa chiếc mô tô nước lao thẳng vào tâm lũ. Anh biết rằng nếu chậm trễ sẽ có người không kịp thoát thân.

Giao lưu cùng người liều mình cứu dân trong lũ dữ- Ảnh 1.

3 ngày 3 đêm ròng rã, anh Nguyễn Văn Minh ước tính đã đưa được khoảng 500 người đến nơi an toàn

ẢNH: NVCC

Là người làm du lịch thể thao, sở hữu mô tô nước và có giấy chứng nhận chuyên môn cho người hướng dẫn, nhân viên cứu hộ mô tô nước trên biển toàn quốc, chính kiến thức và kinh nghiệm đó giúp anh Minh nhận ra rằng trong hoàn cảnh này, mô tô nước là phương tiện hiếm hoi có thể tiếp cận những khu vực ngập sâu, nơi các loại xuồng, ghe thông thường khó di chuyển.

"Mỗi chuyến mô tô nước chỉ chở được tối đa hai người để đảm bảo an toàn", anh Minh kể. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải chạy đi chạy lại liên tục, bất kể ngày đêm. Trong suốt hơn 3 ngày 3 đêm ròng rã, anh ước tính đã đưa được khoảng 500 người dân đến các điểm cao hoặc nơi tập kết an toàn.

Điều khiến anh Minh trăn trở nhất không phải là sự mệt mỏi hay nguy hiểm, mà là vấn đề nhiên liệu. Anh phải tìm những cây xăng còn khô ráo ở vùng cao để mua xăng dự trữ. Toàn bộ chi phí, từ nhiên liệu đến bảo dưỡng phương tiện, đều do anh tự bỏ tiền túi. Riêng tiền xăng cho đợt ứng cứu đã lên đến khoảng 15 triệu đồng, với mức tiêu hao 20-25 lít mỗi giờ. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi cứu được nhiều người trong cơn nguy khốn.

Giao lưu cùng người liều mình cứu dân trong lũ dữ- Ảnh 2.

Hình ảnh anh Huỳnh Hoàng Hải chèo chiếc ghe cũ đi cứu người đã khiến nhiều người xúc động

ẢNH: NVCC

Trong những chuyến cứu hộ, có những khoảnh khắc anh Minh không thể nào quên. Như trường hợp cha mẹ đi làm hết, không có người lớn ở nhà, mấy đứa nhỏ leo lên mái nhà cầu cứu. Khi thấy anh lái mô tô nước thì những đứa trẻ lập tức hô to kêu cứu và được anh di dời đến nhà cao tầng để tránh lũ.

Giữa các chuyến ứng cứu, anh Minh chỉ kịp ăn vội chiếc bánh, uống chai nước rồi lại tiếp tục lao vào vùng nguy hiểm. Với anh, khi đó từng phút trôi qua đều có thể quyết định sinh mạng của người khác.

Cũng trong trận lũ lịch sử ấy, tại xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (H.Tây Hòa, Phú Yên cũ), hình ảnh anh Huỳnh Hoàng Hải (34 tuổi, thôn Mỹ Hòa) lặng lẽ chèo chiếc ghe cũ đi cứu người đã khiến nhiều người xúc động.

Giao lưu cùng người liều mình cứu dân trong lũ dữ- Ảnh 3.

Anh Huỳnh Hoàng Hải cùng bà con hàng xóm

ẢNH: NVCC

Chiếc ghe cũ vốn dùng để câu cá mưu sinh, trong hai ngày 20 và 21.11 đã cùng anh Hải vượt qua dòng nước xiết, đưa 45 người dân mắc kẹt đến nơi an toàn. Anh Hải kể, ban đầu anh chỉ định chèo ghe sang cứu mẹ ruột và vợ chồng người em khi nước lũ đã dâng tới tận mái nhà. Thế nhưng vừa rời khỏi nhà, những tiếng kêu cứu của hàng xóm khiến anh không thể quay lưng.

"Từ khoảng 15 giờ ngày 20.11, khi nước lên chạm nóc nhà, tôi bắt đầu chèo ghe đi giúp mọi người. Đến 20 giờ thì phải tạm nghỉ vì trời quá tối, nước lên cao, điện cúp hết nên không thấy đường. Sáng hôm sau (21.11) khoảng 3 giờ rưỡi, tôi lại tiếp tục chèo ghe đi giúp người đến 20 giờ mới nghỉ", anh Hải nhớ lại.

Không động cơ, không áo phao chuyên dụng, trên người anh Hải chỉ khoác tấm áo mưa tự chế từ bao ni lông. Với đôi tay trần và suy nghĩ giản đơn "giúp được ai thì giúp", người thanh niên với dáng người hơi gầy, dong dỏng cao ấy dù đã kiệt sức nhưng vẫn không dừng nghỉ. "Ai cũng là một mạng người, cứu được ai tôi mừng người đó. Tôi cũng không biết lúc đó lấy sức đâu mà chèo ghe đi miết mà không thấy mệt mỏi. Tôi không phải người hùng gì đâu, vì tôi nghĩ trong hoàn cảnh đó bất cứ ai cũng sẽ làm như vậy", anh Hải cười nói.

Cả anh Minh và anh Hải đều xem những việc mình làm là điều hiển nhiên. Nhưng với những người được cứu sống, hai anh là minh chứng sống động cho tinh thần sống đẹp: bình dị, lặng thầm nhưng đủ sức sưởi ấm lòng người giữa thiên tai khắc nghiệt.

Giao lưu cùng người liều mình cứu dân trong lũ dữ- Ảnh 4.

Tin liên quan

Giao lưu văn hóa, xuất bản ở Tuần lễ văn hóa ASEAN tại Trung Quốc

Giao lưu văn hóa, xuất bản ở Tuần lễ văn hóa ASEAN tại Trung Quốc

Nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Trung Quốc, Tuần lễ văn hóa ASEAN 2025 vừa được tổ chức tại TP.Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Nhà văn Shin Kyung-sook giao lưu với độc giả Việt Nam

Chuyến giao lưu xuyên Việt của nhà văn Pháp Franck Thilliez

Khám phá thêm chủ đề

cứu dân Đắk Lắk ngập sâu tránh lũ sống đẹp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận