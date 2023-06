Giao ô tô cho con đi 'cháy phố', người bố nhận cái kết đắng

Chiều 6.6, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Cao Phong (Hòa Bình) cho biết, cơ quan này vừa triệu tập làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính với 2 bố con trú trên địa bàn về hàng loạt lỗi vi phạm luật Giao thông đường bộ.



Nguyễn Văn K. và chiếc ô tô K. lái đi "cháy phố" HỒNG QUÂN

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 5.6, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an H.Cao Phong làm nhiệm vụ tại Km84+800 QL6, đoạn thuộc địa phận TT.Cao Phong (H.Cao Phong) thì phát hiện xe ô tô mang biển số 89A-111.43 di chuyển theo hướng TT.Cao Phong - TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) với tốc độ cao, có hành vi lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác, đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Nhận hiệu lệnh, tài xế không chấp hành mà quay đầu bỏ chạy. Trước tình huống này, tổ công tác đã dùng xe mô tô chuyên dụng bám theo để kiên quyết xử lý. Thấy lực lượng chức năng, tài xế vẫn không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy, tổ công tác đã ghi nhận lại hình ảnh.

Tra cứu nhanh, Công an H.Cao Phong xác định chủ phương tiện kể trên là ông Nguyễn Văn C. (54 tuổi, trú xã Bắc Phong, H.Cao Phong), còn người cầm lái là anh Nguyễn Văn K. (27 tuổi, con trai ông C).

Sáng 6.6, Đội CSGT-TT Công an H.Cao Phong đã triệu tập hai bố con ông C. lên làm việc. Căn cứ các tài liệu và hình ảnh được ghi lại, anh K. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Đội CSGT-TT Công an H.Cao Phong đã lập biên bản hành chính đối với anh K. về các lỗi "điều khiển xe lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ"; "không có giấy phép lái xe". Đơn vị này cũng lập biên bản đối với ông C. về hành vi "giao xe cho người không đủ điều kiện".

Theo Công an H.Cao Phong, dù chưa ra quyết định xử phạt, nhưng cả hai bố con ông C. đều sẽ bị áp dụng mức phạt kịch khung. Anh K. sẽ bị phạt tổng số tiền 32 triệu đồng, ông C. sẽ bị phạt 6 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định.