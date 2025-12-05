Giao tranh tái bùng phát tại Congo ngay sau thỏa thuận hòa bình của ông Trump

Lực lượng đối lập AFC/M23 do Rwanda hậu thuẫn, vốn chiếm được 2 thành phố lớn nhất tại miền đông CHDC Congo trong năm nay, ngày 5.12 cho biết các lực lượng trung thành với chính phủ CHDC Congo đã tiến hành một loạt cuộc tấn công rộng khắp, theo Reuters.

Một người phát ngôn quân đội CHDC Congo cũng xác nhận đụng độ đang diễn ra và lực lượng Rwanda đang ném bom.

Lực lượng M23 tiến vào Bukavu, thành phố lớn thứ hai miền đông CHDC Congo hồi tháng 2 ẢNH: AP

Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy hàng chục gia đình mang theo đồ đạc và gia cầm rời khỏi nhà gần thị trấn Luvungi ở tỉnh Nam Kivu, miền đông CHDC Congo.

Ông Lawrence Kanyuka, người phát ngôn AFC/M23 nói nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy trong khi phụ nữ và trẻ em thiệt mạng. Ông cáo buộc quân chính phủ CHDC Congo sử dụng chiến đấu cơ, máy bay không người lái và pháo binh để tấn công không ngừng nghỉ.

Người phát ngôn quân đội CHDC Congo xác nhận chiến sự tại Nam Kivu nhưng cáo buộc lực lượng Rwanda ném bom. Rwanda chưa bình luận gì.

Hãng AP dẫn lời người dân địa phương cho biết chiến sự leo thang trong vài ngày gần đây và nhiều người chạy về nơi an toàn hoặc biên giới Rwanda.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Tổng thống Rwanda Paul Kagame (bìa trái) và Tổng thống CHDC Congo Felix-Antoine Tshisekedi tại Washington D.C ngày 4.12 ẢNH: AP

M23 là một trong khoảng 100 nhóm vũ trang đối lập đang tìm cách giành địa bàn tại khu vực giàu khoáng sản ở miền đông CHDC Congo, gần biên giới Rwanda. Xung đột đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn, khiến hơn 7 triệu người mất nhà cửa.

Chiến sự bùng phát chỉ một ngày sau khi Tổng thống CHDC Congo Felix-Antoine Tshisekedi và Tổng thống Rwanda Paul Kagame gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington D.C để ký kết các thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Phát biểu tại Viện Hòa bình Mỹ, mới được đổi tên thành Viện Hòa bình Donald J. Trump, ông Trump nói đang giải quyết một cuộc chiến đã kéo dài nhiều thập niên trong khi Nhà Trắng gọi đó là thỏa thuận lịch sử. M23 không phải là bên tham gia ký kết thỏa thuận và không bị ràng buộc, theo Reuters.



Các nhà phân tích cho rằng nỗ lực ngoại giao của Mỹ chỉ tạm dừng leo thang chiến sự tại đông CHDC Congo mà không giải quyết các vấn đề cốt lõi, trong khi CHDC Congo và Rwanda đều không tuân thủ cam kết trong một thỏa thuận hồi tháng 6.