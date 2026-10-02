Giáo viên dạy lái xe: Trình độ trung cấp hay chỉ cần tốt nghiệp THPT?

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, nhằm sửa đổi, bổ sung các nghị định trong lĩnh vực đường bộ, trong đó có Nghị định 94/2026 quy định về đào tạo và sát hạch lái xe.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị hạ tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Theo pháp luật hiện hành, một trong các tiêu chuẩn mà giáo viên dạy thực hành lái xe phải đáp ứng là có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc bằng nghề trở lên.

Quy định trên được thực hiện xuyên suốt từ năm 2016 tới nay.

Góp ý dự thảo, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị giảm tiêu chuẩn đối với giáo viên dạy thực hành lái xe, chỉ cần có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Đơn vị này cho rằng, thời gian đào tạo lái xe các hạng hiện nay đều dưới 3 tháng. Đây là hệ đào tạo thường xuyên, không thuộc hệ đào tạo sơ cấp, nên không nhất thiết phải đòi hỏi trình độ giáo viên dạy thực hành lái xe phải có trình độ trung cấp trở lên.

Hiệp hội dẫn kết quả khảo sát tại một số cơ sở đào tạo trực thuộc, cho thấy với những giáo viên dạy thực hành lái xe có trình độ trung cấp thì hầu hết bằng cấp chuyên môn của họ không liên quan gì đến đào tạo lái xe, nên không có tác dụng nâng cao trình độ giáo viên và chất lượng đào tạo.

Song, phản hồi ý kiến, Bộ Xây dựng đánh giá yêu cầu giáo viên dạy thực hành lái xe phải có trình độ từ trung cấp nghề hoặc trung cấp chuyên nghiệp trở lên là cần thiết, nhằm chuẩn hóa chất lượng đội ngũ giáo viên.

Quy định trên giúp bảo đảm giáo viên không chỉ có kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn có nền tảng kiến thức nghề nghiệp, kỹ thuật, an toàn và khả năng tiếp cận phương pháp đào tạo một cách có hệ thống.

Cơ quan soạn thảo nhấn mạnh lái xe là hoạt động có mức độ rủi ro cao, trong đó sai sót của người học trong quá trình thực hành có thể trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Do vậy, người trực tiếp hướng dẫn và bảo trợ tay lái cho học viên cần đáp ứng một chuẩn năng lực nghề nghiệp tối thiểu.

"Yêu cầu trình độ trung cấp trở lên không nhằm tạo thêm rào cản về bằng cấp mà nhằm thiết lập một chuẩn đầu vào có thể kiểm chứng", cơ quan soạn thảo khẳng định, qua đó góp phần chuyên nghiệp hóa đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng đào tạo và bảo đảm an toàn giao thông.

Với các phân tích đã nêu, Bộ Xây dựng xin ý kiến Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành tại Nghị định số 94/2026.