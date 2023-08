Giáo viên mầm non than lương thấp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói gì?

Trong hơn 6.500 ý kiến gửi đến ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khoảng 2.000 ý kiến bày tỏ tâm tư về chế độ chính sách của nghề giáo còn thấp so với mặt bằng thu nhập chung. Nhiều giáo viên phải “dứt áo” rời nghề vì tiền lương không đủ để trang trải cuộc sống.

Hơn 6.500 tâm tư được gửi đến Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trong buổi gặp gỡ MOET

Đặc biệt, ở cấp mầm non, dù thời gian lao động theo quy định Nhà nước là 8 giờ/ngày, nhưng trên thực tế, không ít giáo viên phải làm việc từ 10-11 giờ/ngày. Thế nhưng, mức phụ cấp ưu đãi của các giáo viên mầm non lại thấp hơn nhiều so với các giáo viên ở cấp học khác.