Giáo viên Việt Nam có lợi thế gì khi dạy phát âm tiếng Anh cho học sinh?

Về vấn đề phát âm tiếng Anh, nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, Giám đốc học thuật DOL English, đạt 9.0 IELTS overall và 9.0 tuyệt đối Speaking, cho biết có một số nhóm lỗi phổ biến như âm không có trong tiếng Việt. Ví dụ /θ/, /ð/ trong “think”, “this”. Hoặc âm / dʒ/ (jam) cũng không có âm tương đương. Thông thường thì học sinh sẽ lái qua âm gần giống nhất (th, đ…). Lỗi thường gặp nữa là âm cuối. Học sinh Việt Nam hay bỏ âm cuối hoặc đọc quá nhẹ. Thứ ba, trọng âm từ. Tiếng Việt là ngôn ngữ thanh điệu, nên học sinh không quen với việc trong tiếng Anh có âm tiết mạnh/yếu.

Cũng có lỗi thường gặp ở học sinh người Việt là nhịp điệu câu. Nhiều học sinh Việt đọc tiếng Anh từng từ đều đều. Nhưng tiếng Anh có nhịp mạnh/yếu, có nối âm, có từ được nhấn và từ không được nhấn, nên có em phát âm từng từ không quá sai, nhưng cả câu vẫn chưa tự nhiên.