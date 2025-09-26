Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Giấu 21 kg ma túy trong vỏ hộp sữa chuyển từ châu Âu về Việt Nam

Khánh Hoan
Khánh Hoan
26/09/2025 12:27 GMT+7

Ma túy được giấu trong các kiện hàng sữa gửi từ châu Âu về Việt Nam theo đường hàng không, sau đó được các đối tượng trong đường dây chia nhỏ để tiêu thụ.

Ngày 26.9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công đường dây buôn bán ma túy từ châu Âu về Việt Nam, bắt giữ 2 nghi phạm.

Giấu 21 kg ma túy trong vỏ hộp sữa chuyển từ châu Âu về Việt Nam- Ảnh 1.

Cơ quan công an đang kiểm tra số ma túy bị thu giữ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN

Trước đó, qua điều tra, công an phát hiện Hồ Quang Anh (22 tuổi, ngụ thôn 5, xã Quỳnh Sơn, Nghệ An) và Lô Thị Ánh Tuyết (18 tuổi, ngụ xã Sơn Lâm, Nghệ An) là 2 nghi can nằm trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ châu Âu về Việt Nam, qua đường hàng không.

Để qua mắt lực lượng chức năng, ma túy được giấu trong các kiện hàng sữa, bánh kẹo, sau đó đưa về Nghệ An và chuyển đi các địa phương trong nước tiêu thụ.

Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện Lô Thị Ánh Tuyết gửi 1 thùng xốp, bên trong có chứa ma túy cho xe khách chạy tuyến Con Cuông - TP.Vinh (cũ), sau đó Hồ Quang Anh thuê xe taxi chở số ma túy này đến một địa điểm khác để tiêu thụ.

Lực lượng công an đã bắt quả tang Hồ Quang Anh khi nghi phạm này đang nhận thùng xốp chứa ma túy, thu giữ 4 kg ma túy dạng ketamin. Cùng thời điểm đó, tại một nhà nghỉ thuộc P.Vinh Hưng, Nghệ An, một mũi trinh sát khác bắt giữ Lô Thị Ánh Tuyết.

Giấu 21 kg ma túy trong vỏ hộp sữa chuyển từ châu Âu về Việt Nam- Ảnh 2.

Ma túy được giấu trong các hộp sữa

ẢNH: CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm này khai nhận đường dây ma túy này do một đối tượng quê ở Nghệ An sống ở nước ngoài điều hành. Đối tượng trên đã gửi về nước 42 hộp sữa nhưng bên trong chứa ma túy. 

Trong đó, 8 hộp chứa 4 kg ma túy dạng ketamin Tuyết và Anh đem giao cho "khách hàng", 34 hộp còn lại đang được cất giấu tại nhà chị gái Lô Thị Ánh Tuyết tại xã Sơn Lâm. Khám xét khẩn cấp địa điểm trên, cơ quan công an đã thu giữ 34 vỏ hộp sữa nói trên, bên trong chứa 17 kg ma túy.  

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Khám phá thêm chủ đề

ma túy Ketamin châu Âu Nghệ An hộp sữa Công an tỉnh Nghệ An
