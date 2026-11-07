Giàu có bậc nhất giới thể thao, Cristiano Ronaldo quyền lực đến đâu?

Cristiano Ronaldo từ lâu đã vượt ra khỏi hình ảnh của một siêu sao trên sân cỏ. Bên cạnh những kỷ lục và danh hiệu trong sự nghiệp, tiền đạo người Bồ Đào Nha còn xây dựng một đế chế kinh doanh quy mô lớn, qua đó trở thành một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nổi bật nhất thế kỷ 21.

Sau hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao, Ronaldo đã trở thành một trong những vận động viên có thu nhập và giá trị thương mại lớn nhất thế giới Ảnh: Reuters

Cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới

Cho đến nay, Ronaldo hiện nằm trong số ít vận động viên đạt danh hiệu tỉ phú khi vẫn còn thi đấu ở cấp độ cao nhất, với khối tài sản được ước tính vượt 1,2 tỉ USD. Thu nhập hằng năm của anh cũng thường xuyên thuộc nhóm cao nhất làng thể thao thế giới, vào khoảng 300 triệu USD mỗi năm.

Bản hợp đồng kỷ lục với câu lạc bộ Al-Nassr của Ả Rập Xê Út không chỉ mang đến cho Ronaldo mức thu nhập thuộc hàng cao nhất lịch sử bóng đá mà còn đi kèm nhiều đặc quyền đáng chú ý. Những quyền lợi này bao gồm cổ phần liên quan đến câu lạc bộ, máy bay riêng và hệ thống an ninh toàn diện. Bên cạnh đó, hợp đồng quảng cáo trọn đời giữa Ronaldo và Nike được cho là có giá trị hơn 1 tỉ USD. Thỏa thuận này giúp CR7 gia nhập nhóm những huyền thoại thể thao có giá trị thương mại lớn nhất thế giới, bên cạnh những cái tên như Michael Jordan và LeBron James.

Điểm giúp Ronaldo duy trì khối tài sản lâu dài không chỉ nằm ở thu nhập từ bóng đá mà còn ở tư duy đầu tư và khả năng thương mại hóa tên tuổi.

Từ sức hút toàn cầu của mình, Ronaldo đã sớm phát triển CR7 thành một hệ sinh thái kinh doanh đa ngành. Danh mục sản phẩm mang thương hiệu này trải rộng từ thời trang, nước hoa, đồ lót, kính mắt cho tới thương hiệu nước khoáng kiềm URSU9. Ronaldo cũng hợp tác với Tập đoàn Pestana để phát triển chuỗi khách sạn cao cấp Pestana CR7 tại nhiều thành phố nổi tiếng trên thế giới như Madrid (Tây Ban Nha), Lisbon (Bồ Đào Nha), New York (Mỹ) và Marrakech (Maroc). Bên cạnh đó, bảo tàng cá nhân Museu CR7 tại quê nhà Madeira (Bồ Đào Nha) đã thu hút hơn 250.000 lượt khách du lịch ngay trong những năm đầu mở cửa, góp phần đưa hòn đảo này trở thành điểm đến quốc tế hàng đầu.

Ngoài lĩnh vực khách sạn và thời trang, Ronaldo còn sở hữu danh mục bất động sản tại nhiều quốc gia, bộ sưu tập siêu xe đắt giá và các khoản đầu tư vào những công ty khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Nhờ đó, tiền đạo 41 tuổi đã xây dựng được nền tảng tài chính không phụ thuộc hoàn toàn vào sự nghiệp thi đấu.

Ronaldo là cái tên 'hái ra tiền'

Song hành với khối tài sản khổng lồ là sức ảnh hưởng đặc biệt của Ronaldo trên cả mạng xã hội lẫn đời sống thực. Ronaldo sở hữu hơn 900 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Riêng trang Instagram của anh đã vượt mốc 680 triệu người theo dõi, là tài khoản cá nhân có số lượng người theo dõi cao nhất thế giới. Sức hút này khiến giá trị thương mại mỗi bài đăng quảng cáo trên mạng xã hội của Ronaldo được ước tính ở mức từ 2,5 - 3,5 triệu USD.

Từ một siêu sao bóng đá, Cristiano Ronaldo đã phát triển hình ảnh cá nhân thành một thương hiệu toàn cầu với sức mạnh tài chính và truyền thông đáng nể Ảnh: Reuters

Tầm ảnh hưởng truyền thông của CR7 từng được thể hiện rõ qua những sự việc tưởng như rất nhỏ. Một trong những ví dụ nổi tiếng là trong cuộc họp báo tại EURO 2020, Ronaldo đã gạt hai chai Coca-Cola của nhà tài trợ khỏi bàn và giơ một chai nước lọc lên nhằm khuyến khích mọi người uống nước lọc thay vì đồ uống có ga. Động thái này nhanh chóng gây chú ý trên toàn cầu và khiến giá trị cổ phiếu của Coca-Cola biến động trong phiên giao dịch ngay sau đó.

Ảnh hưởng của Ronaldo còn đặc biệt rõ nét tại Trung Đông. Việc anh quyết định gia nhập Al-Nassr không chỉ làm thay đổi mức độ quan tâm dành cho giải đấu Saudi Pro League mà còn mở đầu cho làn sóng nhiều ngôi sao bóng đá quốc tế chuyển tới Ả Rập Xê Út thi đấu. Sự xuất hiện của Ronaldo góp phần đưa bóng đá Ả Rập Xê Út nhận được nhiều sự chú ý hơn trên phạm vi toàn cầu, đồng thời hỗ trợ hình ảnh của quốc gia này trong các lĩnh vực thể thao, du lịch và quảng bá thương hiệu quốc gia.

Tại quê nhà, Cristiano Ronaldo được ví như một "mỏ vàng" di động với những đóng góp kinh tế khổng lồ và đo đếm được bằng các con số biết nói cho Bồ Đào Nha.

Theo nghiên cứu của Viện Quản lý và tiếp thị Bồ Đào Nha (IPAM), thương hiệu cá nhân CR7 được định giá kỷ lục lên tới 850 triệu euro (tăng 325% so với năm 2020) và trực tiếp tạo ra khoảng 30 - 35% tổng doanh thu thương mại hằng năm cho Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (ước tính tương đương khoảng 56 triệu USD mỗi năm). Không chỉ dừng lại ở giá trị vô hình, sức hút của siêu sao này còn tạo ra một "làn sóng du lịch thể thao" khổng lồ giúp ngành dịch vụ hàng không, lưu trú và ẩm thực địa phương hái ra tiền.

Hơn thế nữa, việc thương hiệu cá nhân của Ronaldo luôn gắn liền với các sản phẩm mang bản sắc Bồ Đào Nha đã giúp quảng bá hình ảnh quốc gia ra toàn thế giới một cách miễn phí và hiệu quả nhất, từ đó kích cầu xuất khẩu hàng hóa và thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ về đất nước bán đảo Iberia này. Rất nhiều du khách khi được hỏi lý do đến với Bồ Đào Nha đều trả lời rằng họ đến vì đây là quê hương của Cristiano Ronaldo.

Vượt ra khỏi sân cỏ, Ronaldo còn đóng vai trò như một cầu nối văn hóa và thể thao quốc tế, thường xuyên xuất hiện bên cạnh các nguyên thủ quốc gia và hoàng gia trong những sự kiện tầm cỡ thế giới.