Giấu ma túy trong gói thuốc lá vẫn bị công an phát hiện

Ngày 20.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Càng Long (Trà Vinh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Hoàng Phúc (31 tuổi, ngụ xã An Trường, H.Càng Long) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lê Hoàng Phúc tại thời điểm bị công an bắt quả tang giấu ma túy trong gói thuốc lá NAM LONG

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19.4, Công an H.Càng Long nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện Phúc chạy xe máy trên đường đất (đoạn thuộc ấp 8, xã An Trường, H.Càng Long) có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngay sau đó, Công an H.Càng Long phối hợp Công an xã An Trường cho dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện trên ba ga xe máy của Phúc rơi xuống gói thuốc lá, bên trong chứa 1 túi tinh thể màu trắng. Kiểm tra xe máy, công an còn phát hiện thêm 1 ống nhựa hàn kín chứa chất nghi là ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phúc, lực lượng công an tìm thấy 2 túi tinh thể màu trắng, nghi chất ma túy, cùng một số dụng cụ có liên quan đến việc sử dụng ma túy.



Tại cơ quan công an, bước đầu Phúc thừa nhận số tinh thể trên đều là ma túy đá. Kết quả giám định tang vật thu giữ là ma túy có trọng lượng 2,6779 gram.

Vụ tàng trữ trái phép chất ma túy trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Càng Long tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.