Giàu 'nứt đố đổ vách', Thái Thiếu Phân vẫn thích sắm đồ giảm giá

Những năm gần đây, Thái Thiếu Phân chủ yếu hoạt động tại thị trường Trung Quốc đại lục. Dù tần suất đóng phim không còn dày như trước, nữ diễn viên vẫn xuất hiện thường xuyên trong các chương trình truyền hình thực tế. Với tính cách hài hước và duyên dáng, cô luôn tạo được tiếng cười và để lại ấn tượng tích cực mỗi khi lên sóng.

Thái Thiếu Phân sống giản dị, ưu tiên gia đình và thói quen chi tiêu tiết kiệm

Sohu đưa tin hôm 16.12, thời gian gần đây, Thái Thiếu Phân bận rộn tham gia ghi hình cho dự án phim mới của hãng Thiệu Thị mang tên Phong Hoa Bối Hậu. Dù lịch làm việc khá dày, nữ diễn viên vẫn dành thời gian tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Thái Thiếu Phân xuất hiện giản dị khi đi mua sắm tại trung tâm thương mại Ảnh: Sohu

Mới đây, một cư dân mạng đã tình cờ bắt gặp Thái Thiếu Phân khi cô đi mua sắm tại một trung tâm thương mại. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường của ngôi sao phim Hậu cung Chân Hoàn truyện nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong hình ảnh được chia sẻ, Thái Thiếu Phân ăn mặc giản dị với áo hồng, quần thể thao màu đen và giày thể thao trắng, tổng thể trang phục mang phong cách gần gũi, đời thường.

Nữ diễn viên buộc tóc thấp và nhuộm tóc đỏ, tạo cảm giác trẻ trung, hiện đại. Với vóc dáng cao ráo và thân hình mảnh mai, Thái Thiếu Phân được một số cư dân mạng ví von là "mảnh như cây trúc".

Dù sở hữu khối tài sản đáng nể, Thái Thiếu Phân vẫn lựa chọn các cửa hàng bình dân và đang giảm giá để mua sắm Ảnh: Sohu

Quan sát kỹ có thể thấy làn da của Thái Thiếu Phân hơi tối sạm. Dù vậy, gương mặt mộc của nữ diễn viên vẫn được đánh giá cao với làn da mịn màng, ít nếp nhăn. Tuy nhiên, quầng mắt có phần lộ rõ, dấu hiệu khó tránh của tuổi tác.

Cận cảnh nhan sắc của cựu hoa đán TVB ở tuổi U.60 Ảnh: Sohu

Ngoại hình ở tuổi 52 của Thái Thiếu Phân nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Một số ý kiến khác nhận xét rằng gương mặt không can thiệp thẩm mỹ mang lại vẻ tự nhiên, không tạo cảm giác đơ cứng giống nhiều nữ diễn viên hiện nay.

Bên trong căn biệt thự có giá 5,5 triệu USD của gia đình ngôi sao phim Đường đua ác liệt Ảnh: Weibo Thái Thiếu Phân

Trong lần xuất hiện này, Thái Thiếu Phân không đi một mình mà có một người bạn nữ đồng hành. Được biết, người này cũng là diễn viên và từng hợp tác với cô trong các dự án trước đây. Cả hai dạo quanh trung tâm thương mại khá thong thả. Đáng chú ý, họ ghé vào nhiều cửa hàng bình dân và cửa hàng đang giảm giá để chọn quần áo. Chi tiết này khiến không ít người bất ngờ, bởi dù sở hữu khối tài sản lớn, Thái Thiếu Phân vẫn duy trì thói quen chi tiêu tiết kiệm.

Ưu tiên lớn nhất hiện giờ của bà mẹ 3 con là dành thời gian cho gia đình Ảnh: Weibo Thái Thiếu Phân

Hiện tại, Thái Thiếu Phân là mẹ của ba người con. Trong cuộc sống thường ngày, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu của cô. Từ sinh hoạt đến việc học hành của các con, nữ diễn viên đều trực tiếp quan tâm, chăm lo. Chồng cô - diễn viên Trương Tấn, đôi khi cũng cùng chia sẻ trách nhiệm, song do bận rộn công việc nên không phải lúc nào cũng có thể ở bên gia đình.

Theo HK01, gia đình Thái Thiếu Phân hiện đang sống trong một căn biệt thự có giá khoảng 5,5 triệu USD tại khu vực Nguyên Lãng (Hồng Kông). Căn nhà có diện tích sử dụng khoảng 238 m2, có bể bơi và mảnh vườn nhỏ trồng hoa, xung quanh mát mẻ vì nhiều cây lá, không gian thoáng đãng.

Nguồn tin cho biết vợ chồng nữ diễn viên sinh năm 1973 sở hữu nhiều bất động sản có giá trị cao tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Năm 2023, trang Toutiao đưa tin giá trị tài sản ròng của cựu hoa đán TVB đã vượt quá 43 triệu USD. Thu nhập của Thái Thiếu Phân phần lớn đến từ đóng phim, quảng cáo, tham gia show thực tế, đầu tư và cho thuê nhà.