Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Giàu 'nứt đố đổ vách', Thái Thiếu Phân vẫn thích sắm đồ giảm giá

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
17/12/2025 16:14 GMT+7

Dù sở hữu khối tài sản đáng nể và là tên tuổi hàng đầu của làng giải trí Hồng Kông, Thái Thiếu Phân vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi lối sống giản dị, tiết kiệm trong sinh hoạt thường ngày.

Những năm gần đây, Thái Thiếu Phân chủ yếu hoạt động tại thị trường Trung Quốc đại lục. Dù tần suất đóng phim không còn dày như trước, nữ diễn viên vẫn xuất hiện thường xuyên trong các chương trình truyền hình thực tế. Với tính cách hài hước và duyên dáng, cô luôn tạo được tiếng cười và để lại ấn tượng tích cực mỗi khi lên sóng.

Thái Thiếu Phân sống giản dị, ưu tiên gia đình và thói quen chi tiêu tiết kiệm

Sohu đưa tin hôm 16.12, thời gian gần đây, Thái Thiếu Phân bận rộn tham gia ghi hình cho dự án phim mới của hãng Thiệu Thị mang tên Phong Hoa Bối Hậu. Dù lịch làm việc khá dày, nữ diễn viên vẫn dành thời gian tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Giàu 'nứt đố đổ vách', Thái Thiếu Phân vẫn chỉ thích sắm đồ giảm giá - Ảnh 1.

Thái Thiếu Phân xuất hiện giản dị khi đi mua sắm tại trung tâm thương mại

Ảnh: Sohu

Mới đây, một cư dân mạng đã tình cờ bắt gặp Thái Thiếu Phân khi cô đi mua sắm tại một trung tâm thương mại. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường của ngôi sao phim Hậu cung Chân Hoàn truyện nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong hình ảnh được chia sẻ, Thái Thiếu Phân ăn mặc giản dị với áo hồng, quần thể thao màu đen và giày thể thao trắng, tổng thể trang phục mang phong cách gần gũi, đời thường.

Nữ diễn viên buộc tóc thấp và nhuộm tóc đỏ, tạo cảm giác trẻ trung, hiện đại. Với vóc dáng cao ráo và thân hình mảnh mai, Thái Thiếu Phân được một số cư dân mạng ví von là "mảnh như cây trúc".

Giàu 'nứt đố đổ vách', Thái Thiếu Phân vẫn chỉ thích sắm đồ giảm giá - Ảnh 2.

Dù sở hữu khối tài sản đáng nể, Thái Thiếu Phân vẫn lựa chọn các cửa hàng bình dân và đang giảm giá để mua sắm

Ảnh: Sohu

Quan sát kỹ có thể thấy làn da của Thái Thiếu Phân hơi tối sạm. Dù vậy, gương mặt mộc của nữ diễn viên vẫn được đánh giá cao với làn da mịn màng, ít nếp nhăn. Tuy nhiên, quầng mắt có phần lộ rõ, dấu hiệu khó tránh của tuổi tác.

Giàu 'nứt đố đổ vách', Thái Thiếu Phân vẫn chỉ thích sắm đồ giảm giá - Ảnh 3.

Cận cảnh nhan sắc của cựu hoa đán TVB ở tuổi U.60

Ảnh: Sohu

Ngoại hình ở tuổi 52 của Thái Thiếu Phân nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Một số ý kiến khác nhận xét rằng gương mặt không can thiệp thẩm mỹ mang lại vẻ tự nhiên, không tạo cảm giác đơ cứng giống nhiều nữ diễn viên hiện nay.

Giàu 'nứt đố đổ vách', Thái Thiếu Phân vẫn chỉ thích sắm đồ giảm giá - Ảnh 4.

Bên trong căn biệt thự có giá 5,5 triệu USD của gia đình ngôi sao phim Đường đua ác liệt

Ảnh: Weibo Thái Thiếu Phân

Trong lần xuất hiện này, Thái Thiếu Phân không đi một mình mà có một người bạn nữ đồng hành. Được biết, người này cũng là diễn viên và từng hợp tác với cô trong các dự án trước đây. Cả hai dạo quanh trung tâm thương mại khá thong thả. Đáng chú ý, họ ghé vào nhiều cửa hàng bình dân và cửa hàng đang giảm giá để chọn quần áo. Chi tiết này khiến không ít người bất ngờ, bởi dù sở hữu khối tài sản lớn, Thái Thiếu Phân vẫn duy trì thói quen chi tiêu tiết kiệm.

Giàu 'nứt đố đổ vách', Thái Thiếu Phân vẫn chỉ thích sắm đồ giảm giá - Ảnh 5.

Ưu tiên lớn nhất hiện giờ của bà mẹ 3 con là dành thời gian cho gia đình

Ảnh: Weibo Thái Thiếu Phân

Hiện tại, Thái Thiếu Phân là mẹ của ba người con. Trong cuộc sống thường ngày, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu của cô. Từ sinh hoạt đến việc học hành của các con, nữ diễn viên đều trực tiếp quan tâm, chăm lo. Chồng cô - diễn viên Trương Tấn, đôi khi cũng cùng chia sẻ trách nhiệm, song do bận rộn công việc nên không phải lúc nào cũng có thể ở bên gia đình.

Theo HK01, gia đình Thái Thiếu Phân hiện đang sống trong một căn biệt thự có giá khoảng 5,5 triệu USD tại khu vực Nguyên Lãng (Hồng Kông). Căn nhà có diện tích sử dụng khoảng 238 m2, có bể bơi và mảnh vườn nhỏ trồng hoa, xung quanh mát mẻ vì nhiều cây lá, không gian thoáng đãng.

Nguồn tin cho biết vợ chồng nữ diễn viên sinh năm 1973 sở hữu nhiều bất động sản có giá trị cao tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Năm 2023, trang Toutiao đưa tin giá trị tài sản ròng của cựu hoa đán TVB đã vượt quá 43 triệu USD. Thu nhập của Thái Thiếu Phân phần lớn đến từ đóng phim, quảng cáo, tham gia show thực tế, đầu tư và cho thuê nhà.

Tin liên quan

Thái Thiếu Phân: Toàn bộ tiền của chồng đều nằm trong tay tôi

Thái Thiếu Phân: Toàn bộ tiền của chồng đều nằm trong tay tôi

Chia sẻ về vấn đề tài chính trong gia đình, Thái Thiếu Phân tiết lộ toàn bộ tiền của Trương Tấn đều do cô nắm giữ. Nữ diễn viên có kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ, nhờ đó sở hữu khối tài sản đáng kể.

Thái Thiếu Phân: Tôi suýt thành góa phụ

Khám phá thêm chủ đề

Thái Thiếu Phân TVB Hồng Kông trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận