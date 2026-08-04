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Thế giới

Giấu xác mẹ trong tủ đông gần 3 năm để lãnh lương hưu và trợ cấp

Khánh An
Khánh An
Người đàn ông 60 tuổi ở Úc thừa nhận giấu xác mẹ trong tủ lạnh suốt gần 3 năm để sử dụng tiền lương hưu cùng các khoản trợ cấp của bà, trong khi luật sư biện hộ cho biết ông rất gần gũi với mẹ khi bà còn sống và không muốn bà ra đi.
Giấu xác mẹ trong tủ đông gần 3 năm để lãnh lương hưu và trợ cấp - Ảnh 1.

Bị cáo Christopher Phillips

ẢNH: CẢNH SÁT SOUTH WALES

Tờ The Guardian ngày 4.8 đưa tin một người đàn ông tại Anh vừa lãnh án 2 năm 4 tháng tù giam vì giấu xác mẹ trong tủ đông suốt gần 3 năm để nhận hơn 70.000 bảng Anh (2,47 tỉ đồng) tiền lương hưu và trợ cấp.

Bị cáo Christopher Phillips (60 tuổi) giữ xác bà Sylvia Phillips trong tủ đông đặt ở phòng khách trong nhà tại thị trấn Porthcawl ở xứ Wales. Bà mẹ là thư ký về hưu, còn ông Phillips từng là giám đốc công ty. Bà mất khi 89 tuổi.

Theo cơ quan chức năng, ông Phillips mua tủ đông 2 ngày sau khi mẹ mất, thường xuyên đặt hoa lên tủ và tiếp tục trò chuyện với bà về các bộ phim truyền hình và đua ngựa.

Các bác sĩ bày tỏ lo ngại vì không thể xác định tình trạng của bà trong thời gian dài nên đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, ông Phillips nói rằng mẹ mình đã đi London, nhưng họ phát hiện thi thể khi thấy hoa đặt trên tủ đông.

Tòa án cho biết ông Phillips đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mẹ, rút tiền tiết kiệm và chiếm đoạt các khoản trợ cấp.

"Bị cáo tiếp tục thu thập đơn thuốc của bà ấy và đánh lừa các chuyên gia y tế về nơi ở của bà ấy, nói dối khi được hỏi về mẹ, liên tục nói với nhân viên y tế rằng bà ấy không muốn đến các cuộc hẹn hoặc làm xét nghiệm", theo thẩm phán Tracey Lloyd-Clarke.

Luật sư bào chữa Ruth Smith cho biết ông Phillips "cực kỳ thân thiết" với mẹ mình. Hai người đã sống cùng nhau suốt 50 năm cuộc đời của ông Phillips và ông là người chăm sóc chính cho mẹ mình từ năm 2008.

Theo vị luật sư, thân chủ của mình đã nói với cảnh sát về việc không muốn người mẹ ra đi. "Ông Phillips là một người dễ bị tổn thương với tình trạng sức khỏe tâm thần không ổn định vào thời điểm mẹ ông qua đời", theo bà Smith.

Ông Phillips đã nhận tội cản trở việc chôn cất đúng cách và hợp pháp, cùng hai tội danh lừa đảo.

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