Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Giếng vuông - một di sản thủy lợi độc đáo

Thúc Giáp
Thúc Giáp
22/02/2026 04:55 GMT+7

Ở vùng đất Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), có một loại giếng độc đáo, hình vuông. Đây chính là những công trình thủy lợi có một không hai, được tạo dựng bởi bàn tay và tri thức của cư dân Champa cổ.

Những chiếc giếng vuông đặc biệt này không chỉ hiếm hoi mà còn mang theo câu chuyện về kỹ nghệ tìm mạch nước và xây dựng của người Champa xưa.

GIẾNG CỔ BÊN ĐƯỜNG

Khoảng 30 năm trước, trong một chuyến công tác qua vùng đầm Đề Gi, Phù Cát, Bình Định (nay thuộc xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai), tôi bắt gặp bên vệ đường một cái giếng lạ: giếng có miệng và lòng đều vuông vức, sâu thẳm xuống đáy vẫn giữ nguyên hình khối vuông bằng những viên gạch đỏ thẫm đã sậm màu thời gian. Người dân địa phương nói đó là giếng Champa, một dấu tích của cộng đồng từng định cư ở vùng đất Bình Định xưa.

Giếng vuông - một di sản thủy lợi độc đáo- Ảnh 1.

Một chiếc giếng vuông ở chùa Thập Tháp

ẢNH: TÔ HỒNG PHƯƠNG

Từ cái giếng độc đáo này, tôi bắt đầu tìm hiểu. Hóa ra giếng vuông không chỉ có ở Đề Gi mà còn có ở nhiều nơi thuộc vùng đất Bình Định cũ: chùa Thập Tháp (phường An Nhơn Bắc), chùa Bà (xã Tuy Phước Bắc), cùng các làng ven biển Quy Nhơn Đông, Nhơn Châu…

Điểm chung là phần lớn giếng còn đang được sử dụng hằng ngày. Ở vùng cát biển khô cằn, hiếm nước ngọt, sự hiện diện của những giếng nước trong, ngọt và lạnh mát quanh năm khiến chúng càng trở nên đáng giá.

DẤU TÍCH THỜI CHẾ MÂN

Trong số các giếng Champa còn tồn tại, ấn tượng nhất là 3 giếng vuông trong chùa Thập Tháp ở phường An Nhơn Bắc. Ngôi chùa xây dựng đầu thế kỷ 17, gần tháp Cánh Tiên và thành Đồ Bàn - trung tâm quyền lực một thời của vương quốc Champa, được ghi chép trong Đại Nam nhất thống chí. Chùa tọa lạc bên đồi Long Bích, nơi truyền thuyết kể từng có 10 ngọn tháp Chăm được dựng để gia cố cho kinh thành, từ đó hình thành tên gọi Thập Tháp.

Theo "Đồ Bàn thành ký" của Nguyễn Văn Hiển, vùng này xưa là vườn Lãng Uyển, nơi vua Chế Mân từng dạo chơi cùng Huyền Trân công chúa. 3 chiếc giếng vuông còn lại trong chùa được cho là di tích từ thời ấy.

Giếng vuông - một di sản thủy lợi độc đáo- Ảnh 2.

Tấm bia giới thiệu giếng vuông ở chùa Bà

ẢNH: MINH LÊ

Cách chùa Thập Tháp không xa là chùa Bà ở xã Tuy Phước Bắc, một di tích gắn với sự hưng thịnh của cảng thị Nước Mặn thế kỷ 16, cũng sở hữu một giếng vuông cổ. Theo Ban quản lý di tích, giếng có niên đại hơn cả tuổi chùa và đến nay vẫn cung cấp nước sinh hoạt cho nhà chùa. Người dân trong vùng kể rằng dù hạn hán kéo dài, giếng chưa từng cạn, nước lúc nào cũng ngọt lịm.

Toàn xã Tuy Phước Bắc hiện còn 4 giếng vuông Chăm còn nguyên vẹn. Trước khi có nước máy, mỗi giếng từng là nguồn sống của cả chục hộ dân. Những câu chuyện "giếng chưa bao giờ phèn, chưa bao giờ cạn" trở thành ký ức chung của cộng đồng, phản ánh sự bền bỉ của một công trình cổ.

KỸ THUẬT THỦY LỢI CỦA NGƯỜI XƯA

Điều gì khiến những chiếc giếng vuông trở thành "báu vật" suốt hàng trăm năm, được cả người Việt trân trọng gìn giữ sau khi tiếp quản vùng đất này? Câu trả lời nằm ở hai chữ: Nguồn nước.

Vùng duyên hải Bình Định cũ, đặc biệt là các khu vực Phù Cát, Tuy Phước... vốn nổi tiếng khắc nghiệt. Mùa mưa thì ngập, mùa nắng thì cát rang bỏng rát, nước ngầm thường nhiễm phèn hoặc mặn. Vậy mà lạ thay, những chiếc giếng vuông của người Champa luôn cho nước ngọt lịm, trong vắt và chưa bao giờ cạn, kể cả khi đại hạn hoành hành.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng độ bền và chất lượng nước của giếng vuông bắt nguồn từ kỹ thuật tìm mạch nước cũng như cách xây dựng rất đặc biệt của người Champa. Trong sách Cảng thị Nước Mặn và văn hóa cổ truyền, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Nhân nhận định giếng vuông ở chùa Bà có thể đã hơn 500 năm tuổi.

Người Champa xưa vốn am hiểu địa chất vùng duyên hải, có khả năng xác định mạch nước ngầm chính xác ngay cả ở các cồn cát, nơi mà ngày nay đào giếng là việc không hề đơn giản. Chỉ sau khi xác định đúng "mạch ngọt", họ mới tiến hành đào giếng. Điều đáng ngạc nhiên là giếng vuông thường nông hơn các loại giếng thông thường trong vùng nhưng vẫn luôn đầy nước. Nước giếng mát lạnh, trong veo và giữ được độ ngọt tự nhiên hiếm thấy.

Về cấu trúc, giếng vuông được tạo dựng bằng những vật liệu và kỹ thuật đặc sắc: đáy giếng là bộng gỗ đóng thành khối vuông chắc chắn; trên đó là lớp đá cuội ghép để lọc nước; phần thành giếng được xây bằng các phiến sa thạch tím nhẹ, được đẽo gọt công phu, tạo ra độ khít bền và độ thẩm thấu phù hợp. Cách làm này giúp giếng không bị bồi lấp, không phèn và không xâm thực qua thời gian.

Không ít giếng đã tồn tại nguyên vẹn hàng thế kỷ, là minh chứng cho sự tinh tế của kỹ nghệ Champa trong xử lý vật liệu và nền móng thủy lợi.

NƠI GIAO THOA CỦA NHỮNG DÒNG VĂN HÓA

Giếng vuông không chỉ là nguồn nước. Trong tư liệu xưa, người dân cảng thị Nước Mặn từng múc nước giếng vuông để bán cho tàu thuyền ngoại quốc vì nước giếng giữ được lâu trên biển. Điều đó cho thấy vai trò của giếng vuông trong mạng lưới giao thương khu vực.

Giếng vuông - một di sản thủy lợi độc đáo- Ảnh 3.

Một lòng giếng cổ của người Champa ở Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông

ẢNH: NGUYỄN VĂN NGỌC

Bên cạnh những giếng vuông của người Champa, sau này người Việt cũng học hỏi kỹ thuật độc đáo ấy để tạo ra những chiếc giếng tròn bằng đá ong. Sự song hành của giếng vuông - giếng tròn trên cùng một dải đất là minh chứng sống động cho sự giao thoa, hòa quyện giữa hai dòng văn hóa Việt - Champa, tạo nên bản sắc độc đáo của vùng "đất võ" ngày nay.

Một điều thú vị nữa là sự tiếp biến văn hóa quanh chiếc giếng. Khi người Việt vào định cư ở vùng đất Bình Định, họ không phá bỏ các công trình của người đi trước. Trái lại, họ kế thừa, sử dụng và gìn giữ chúng như tài sản chung. Tại di tích Gò Kho (Đề Gi), tương truyền nghĩa quân Tây Sơn đã sử dụng chính chiếc giếng vuông cổ tại đây làm nguồn nước nuôi quân.

DI SẢN SỐNG CỦA MỘT VÙNG ĐẤT

Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Ngọc (nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Định) cho biết hệ thống giếng cổ của người Champa còn lưu lại ở Bình Định cũng như vùng đất Trung Trung bộ, ngoài giếng vuông còn có thêm giếng tròn, loại giếng thường được xây dựng ở chân đồi hoặc nơi có mạch nước ngầm lộ thiên. Sau này, dân gian gọi chung cho các công trình giếng Champa cổ là giếng vuông. Một số giếng khi được các hộ dân sử dụng đã được chỉnh sửa phần miệng cho thuận tiện, nhưng cấu trúc vuông bên trong giếng phần lớn vẫn được giữ lại.

"Điểm đặc biệt nhất là độ cạn của giếng vuông, nông hơn giếng thông thường nhưng nước chưa bao giờ cạn, kể cả trong những đợt nắng hạn gay gắt. Độ trong và ngọt của nước giếng trở thành niềm tự hào của nhiều làng biển. Một số phiến đá sa thạch ở miệng giếng còn được người dân sử dụng làm đá mài…", ông Ngọc cho biết thêm.

Cũng theo ông Ngọc, nhìn từ góc độ văn hóa, giếng vuông là những công trình ẩn chứa loại hình di sản văn hóa độc đáo của người Champa trong bức tranh văn hóa đa sắc của vùng Bình Định xưa. Nó là kết tinh của tri thức bản địa về nước, về phong thủy - địa mạch, về kỹ thuật xây dựng và cả tín ngưỡng liên quan đến nguồn nước của cư dân Champa cổ.

Tin liên quan

Bún bò Huế: Từ món xáo dân gian thành di sản ẩm thực quốc gia

Bún bò Huế: Từ món xáo dân gian thành di sản ẩm thực quốc gia

Mới đây, tri thức dân gian về bún bò Huế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 'sánh vai' cùng các di sản ẩm thực khác như phở Hà Nội, phở Nam Định, mì Quảng…

Nhà cổ 131 năm của Đốc phủ sứ ở Tây Ninh: Di sản hiếm và câu chuyện ít biết

Tour 'Dấu ấn Tân Định': Khám phá di sản, đi một phường thấy cả thành phố

Khám phá thêm chủ đề

Giếng vuông di sản thủy lợi Chùa Bà Bình Định Tháp Chăm phường An Nhơn Nhơn Lý Tháp Cánh Tiên Tây Sơn chùa Thập Tháp Bảo tàng tỉnh Bình Định Tỉnh Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận