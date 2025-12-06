Tour 'Dấu ấn Tân Định': Khám phá di sản, đi một phường thấy cả thành phố

Sáng 6.12, UBND phường Tân Định tổ chức lễ công bố tour du lịch "Trải nghiệm văn hóa - Dấu ấn Tân Định".

Phường Tân Định là nơi khách có thể trải nghiệm hương vị của các món ăn đường phố cũng như cảm nhận sự gần gũi, hiếu khách của người dân địa phương ẢNH: DIỆU MI

Tour du lịch được xây dựng trên cơ sở khảo sát hệ thống tài nguyên du lịch của phường, tập trung khai thác các giá trị nổi bật gồm: di sản kiến trúc - lịch sử, không gian sinh hoạt cộng đồng, văn hóa chợ truyền thống, ẩm thực bản địa và các nghề thủ công đặc trưng.

Đây là tuyến trải nghiệm văn hóa, đô thị được thiết kế nhằm góp phần phát huy giá trị di sản, quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực trung tâm thành phố.

Hành trình tour đưa du khách khám phá "chợ nhà giàu" Tân Định. Chợ được xây dựng từ năm 1926 mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp. Tại đây, khách được trải nghiệm, tìm hiểu ngành đóng guốc thủ công truyền thống ẢNH: DIỆU MI

Vùng đất Tân Định được xem như khoảng lặng bình yên giữa nhịp sống sôi động của đô thị, nơi lưu giữ những giá trị di sản, tín ngưỡng, kiến trúc và ẩm thực của thành phố đã tồn tại qua hàng thế kỷ.

Phát biểu trong buổi lễ công bố, bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó chủ tịch UBND phường Tân Định cho biết địa phương là vùng đất giàu truyền thống, sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch khá phong phú và đặc sắc.

Theo bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, chương trình tour sẽ đưa du khách tham quan các công trình kiến trúc và di tích tiêu biểu; tìm hiểu văn hóa - lịch sử địa phương; khám phá ẩm thực đặc sắc; trải nghiệm sinh hoạt cộng đồng.



Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo là di tích nghệ thuật cấp thành phố được xây dựng từ năm 1932 trên nền chùa Vạn An xưa ẢNH: DIỆU MI

Lộ trình tour sẽ đưa du khách tham quan chùa Ngọc Hoàng, đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo, nhà thờ Tân Định, chợ Tân Định, bánh xèo Đinh Công Tráng.

Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Lữ hành Vietluxtour - đơn vị tổ chức tour cho biết, "Dấu ấn Tân Định" là tour có tính chuyên sâu vì các điểm đến tập trung đời sống văn hóa của 1 phường. Công ty đã xây dựng tour trên tiêu chí: đi gần để hiểu sâu, đi một phường có thể thấy được cả thành phố.

Nhà thờ Tân Định hay thường gọi nhà thờ màu hồng là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước khi đến TP.HCM ẢNH: NGỌC THẢO

Chùa Ngọc Hoàng từng được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ghé thăm ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước khi kết thúc tour, du khách được thưởng thức bánh xèo Đinh Công Tráng, nhà hàng được Michelin Guide vinh danh ở hạng mục Bib Gourmand ẢNH: DIỆU MI

Theo ông Trần Thế Dũng, xu hướng du lịch của khách quốc tế có thay đổi nhiều trong năm 2025. Khách ưu tiên lựa chọn các tour mang xu hướng bền vững, tìm hiểu giá trị người dân bản địa và tour Tân Định đáp ứng được yêu cầu này.

"Tour giúp khách hiểu rõ hơn sự giao thoa của văn hóa tín ngưỡng, đời sống của người dân ở điểm đến. Xuyên suốt chương trình tour sử dụng đa số dịch vụ của chính người dân địa phương giúp phát triển đời sống kinh tế", Tổng giám đốc Lữ hành Vietluxtour chia sẻ.