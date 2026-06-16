Gieo mầm tình yêu biển, đảo cho hơn 90.000 học sinh

Sáng 16.6, tại phường Bàn Thạch (thành phố Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Thành ủy cùng sở GD-ĐT các tỉnh, thành Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai tổ chức vòng chung kết khu vực 3 cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025 - 2026.

Đến dự chương trình chung kết có trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Học sinh tham quan khu trưng bày, triển lãm tranh chủ đề "Biển, đảo Tổ quốc và người chiến sĩ cảnh sát biển" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Vòng chung kết khu vực 3 có sự tham gia của 5 đội thi đến từ các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai với 25 học sinh xuất sắc, đại diện cho hơn 90.000 học sinh đã tham gia cuộc thi từ vòng cơ sở.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa với 4 phần thi gồm: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến, Đặt mốc chủ quyền.

Nội dung tập trung vào kiến thức về biển, đảo Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển; bảo vệ môi trường biển; ứng phó với biến đổi khí hậu; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương…

Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kiến thức vững vàng và tinh thần thi đấu tự tin, đội thi tỉnh Quảng Ngãi đã xuất sắc giành giải nhất vòng chung kết khu vực 3.

Phát biểu tại chương trình, đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, nhấn mạnh biển, đảo Việt Nam là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn và phát triển của dân tộc, đồng thời là tuyến đầu chiến lược trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, các thế hệ cha ông đã không ngừng xác lập, gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo bằng mồ hôi, trí tuệ và cả máu xương.

Các đội tập trung để trả lời câu hỏi ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhận thức sâu sắc vai trò đặc biệt quan trọng của biển, đảo đối với sự phát triển bền vững của đất nước, những năm qua cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" đã trở thành hoạt động giáo dục chính trị - xã hội có ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền sâu rộng cho thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam.

Đại tá Lê Huy cũng cho hay thông qua cuộc thi, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân trong mỗi học sinh tiếp tục được bồi đắp, nâng cao.

Ban tổ chức trao giải ba ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Đây không chỉ là sân chơi trí tuệ bổ ích mà còn là hành trình gieo những hạt mầm tốt đẹp cho thế hệ trẻ – gieo mầm nhận thức, tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong giai đoạn mới", đại tá Lê Huy nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ vòng chung kết khu vực 3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 còn tổ chức trưng bày, triển lãm tranh với chủ đề "Biển, đảo Tổ quốc và người chiến sĩ cảnh sát biển"; chương trình trải nghiệm trên tàu CSB 8002 dành cho các em học sinh.