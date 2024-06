Giết người vì không được ngăn đồng nghiệp đánh nhau

Ngày 5.6, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vĩ (18 tuổi, ở H.Phú Tân, An Giang) 15 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Vĩ tại phiên tòa TIẾN TẦM

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Vĩ và 2 chị N.T.G, T.T.H cùng làm chung ở một quán nhậu thuộc ấp Hậu Giang 1, xã Tân Hòa, H.Phú Tân.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 4.1, sau khi uống bia tại quán này, giữa G. và H. xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Thấy vậy, Vĩ đến can ngăn nhưng bị anh Đ.T.L (34 tuổi, bạn chị G.) chặn lại, không cho can ngăn.

Bực tức, Vĩ đi vào bếp, lấy dao và cây kim loại (dùng mài dao) mang ra, đâm 1 nhát trúng vùng bụng anh L. làm gãy cán dao. Anh L. bỏ chạy, Vĩ đuổi theo, dùng cây mài dao đánh vào đầu và vai nhiều nhát khiến nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh.

Sự việc được trình báo công an địa phương. Khi thấy lực lượng Công an xã Tân Hòa đến, Vĩ bỏ chạy. Đến khoảng 2 giờ ngày 5.1, Vĩ đến công an đầu thú. Riêng anh L. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó tử vong.

Ngoài mức án 15 năm tù về tội giết người, HĐXX TAND tỉnh An Giang buộc Vĩ và người thân có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 135 triệu đồng.