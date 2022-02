GIGABYTE ra mắt loạt laptop game sử dụng vi xử lý Intel thế hệ thứ 12

Đầu tiên, GIGABYTE trình làng dòng sản phẩm laptop AERO Creator với vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 12, bao gồm AERO 16, AERO 17 và AERO 5.

GIGABYTE AERO Series với màn hình tỉ lệ 16:10, độ phân giải 4K cùng tấm nền OLED và AmLED lần đầu tiên được giới thiệu, cùng thiết kế “lột xác” hoàn toàn. Lấy nguyên cảm hứng sáng tạo từ con người và hướng về Mẹ thiên nhiên, diện mạo sản phẩm bao gồm tính thẩm mỹ thuần túy từ khung máy tạo hình liền mạch được chế tạo thông qua công nghệ CNC.

Creator 16” – chiếc máy mở ra kỷ nguyên mới, với mọi chi tiết đều được thiết kế riêng cho các nhà thiết kế và sáng tạo nội dung. Bằng cách “ép” màn hình 16” với tỷ lệ vàng 16:10 4K + OLED và AmLED vào khung máy tính xách tay 15” truyền thống, diện tích khu vực làm việc giờ đây đã tăng đáng kể 12% so với các thế hệ trước. Không chỉ giữ được hiệu suất màu sắc chính xác trên màn hình mà dòng máy này còn sở hữu lợi thế là dòng máy tính xách tay duy nhất được chứng nhận bảng màu hiển thị kép trên thế giới. Bản nâng cấp mới nhất bao gồm 2 model từ Thế hệ thứ 12 của Intel Core, bộ vi xử lý i9-12900HK và i7-12700H, với cấu hình hàng đầu của quy trình 10nm và lên đến 14 lõi, tăng đáng kể so với thế hệ trước về mặt hiệu suất của hệ thống. Điều này sẽ tối ưu hóa đáng kể hiệu suất của phần mềm chỉnh sửa đa phương tiện chính và các công cụ kết xuất 3D, rút ngắn quy trình làm việc mà vẫn tăng năng suất cho người dùng. Đối với đồ họa, đặc biệt so với thế hệ trước, phiên bản mới nhất của dòng này được trang bị GPU NVIDIA GeForce RTX 30 mới và có thể được nâng cấp tối đa lên NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, cho phép cải tiến tốc độ xử lý đa phương tiện và hiển thị hiệu ứng đặc biệt.

Đối với các nhà sáng tạo dành phần lớn thời gian làm việc trên máy tính xách tay, kích thước màn hình là yếu tố chính quyết định sự thoải mái của các phiên làm việc dài. Hợp tác với AUO, GIGABYTE tích hợp công nghệ màn hình AmLED (đèn LED mini thích ứng) mới nhất vào máy tính xách tay AERO 17 Creator. Với công nghệ điều chỉnh động độc quyền và thiết kế đèn nền LED mini mang tính cách mạng, tương tác với nhau đồng thời điều chỉnh các kỹ thuật làm mờ cục bộ thích ứng thời gian thực và chính xác dựa trên các tình huống và hình ảnh mà người dùng thậm chí không nhận ra được. Tích hợp với thiết kế màn hình khổng lồ 4 cạnh viền siêu mỏng của GIGABYTE, cộng với không gian màu rộng hơn, chứng nhận độ tương phản cao VESA DisplayHDR 1000, sự hợp tác của GIGABYTE với AUO mang lại trải nghiệm hình ảnh đắm chìm tuyệt vời, mang đến bữa tiệc hình ảnh chân thực, sắc nét giống như ở rạp hát cho người dùng, xác định lại sức mạnh của dòng Máy tính xách tay Creator và đưa GIGABYTE dẫn đầu về hiệu suất cao nhất về hình ảnh.

Ngoài AERO 16 và 17, 2 siêu phẩm Máy tính xách tay Creator đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, GIGABYTE cũng sẽ tung ra phiên bản màu đen bóng đêm trên Máy tính xách tay AERO 5 Creator. Dòng máy này vẫn được trang bị DNA OLED 4K và nhiều cổng I/O khác nhau. Về hiệu suất, sản phẩm sử dụng Bộ xử lý Intel Core 12 i7-12700H thế hệ thứ 12 và lên đến GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, đáp ứng nhu cầu của tất cả những người sáng tạo về hiệu suất đồ họa ở mức điện năng đầy đủ nhất mà chi phí phải chăng. Đã đến lúc sở hữu cho mình chiếc Máy tính xách tay dành cho Creator đầu tiên trong đời.

Laptop sử dụng CPU Intel thế hệ thứ 12 giúp GIGABYTE tái định nghĩa máy tính xách tay chơi game cao cấp với màn hình tràn viền vô cực cho dòng laptop gaming AORUS, gồm AORUS 17, AORUS 15 và AORUS 5 sử dụng Bộ xử lý Intel Core Thế hệ thứ 12. AORUS 17 sở hữu màn hình lớn 17 inch nhưng trông chỉ như 1 chiếc máy tính xách tay 15 inch mà thôi. Thân máy mỏng của AORUS 17 giúp tăng đáng kể tính di động. Tỷ lệ màn hình trên thân máy cực cao mang đến cho chiếc máy tính xách tay viền mỏng này màn hình 17 inch, vượt trội hơn cả trọng lượng của nó. Bạn sẽ dễ dàng cho máy vào balo và đắm chìm trong trải nghiệm chơi game thể thao điện tử mọi lúc, mọi nơi.

Dòng AORUS cũng đã có màn ra mắt đầy ấn tượng với bản cập nhật của bộ xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 12 và GPU máy tính xách tay NVIDIA GeForce RTX 30 Series mới nhất, đạt đến hiệu suất tối ưu. Được cung cấp sức mạnh bởi bộ xử lý Intel Core H series 14 công suất 45 watt, bao gồm 6 lõi performance và 8 lõi efficiency, hiệu suất gia tăng đáng kể so với thế hệ trước. Nhờ GPU máy tính xách tay NVIDIA GeForce RTX 30 được nâng cấp cũng như hệ thống tối ưu hóa Dynamic Boost 2.0 AI và resizable BAR, mang lại hiệu suất tốt nhất cho các trò chơi AAA, hỗ trợ bởi thiết kế tản nhiệt WINDFORCE Infinity độc quyền với công nghệ tản nhiệt hoàn toàn bằng đồng, 2 quạt 12V, 5 ống dẫn nhiệt và các lá tản nhiệt hoàn toàn bằng đồng, nhiệt tạo ra bởi CPU và GPU đang hoạt động được loại bỏ hiệu quả, phát huy hết 100% hiệu suất thế hệ tiếp theo trên máy tính xách tay AORUS.

Cả AORUS 17 và AORUS 15 đều hỗ trợ RAM DDR5-4800 mới nhất, với tốc độ đọc tăng đáng kể so với thế hệ trước RAM DDR4-3200. Tận hưởng đầu ra ổn định trong các tác vụ đa nhiệm hoặc những trận chiến game khốc liệt.

Tiếp theo, GIGABYTE giới thiệu dòng card đồ họa GIGABYTE GeForce RTX 3050 8G mới cũng là điểm nhấn đầy ấn tượng của hãng khi là dòng sản phẩm tiếp theo được hỗ trợ bởi Ampere – kiến trúc RTX thế hệ thứ 2 của NVIDIA. GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G, GIGABYTE GeForce RTX 3050 EAGLE OC 8G và GIGABYTE GeForce RTX 3050 EAGLE 8G được thiết kế để mang đến trải nghiệm chơi game 1080p đỉnh cao với công nghệ dò tia và DLSS.

Với dòng sản phẩm GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G, sản phẩm sở hữu hệ thống tản nhiệt GIGABYTE WINDFORCE 3X trang bị 3 quạt cánh độc đáo, quay đảo chiều, ống dẫn nhiệt bằng đồng composite tiếp xúc trực tiếp với GPU, quạt active 3D và công nghệ screen cooling hoạt động cùng nhau để mang lại khả năng tản nhiệt hiệu quả. Quạt ở giữa quay ngược lại để tối ưu hóa luồng không khí tản nhiệt, cho phép hoạt động hiệu quả hơn. Các công nghệ làm mát này giữ cho nhiệt độ của card đồ họa luôn thấp, dẫn đến hiệu suất cao hơn và ổn định hơn.





Với dòng sản phẩm GIGABYTE GeForce RTX 3050 EAGLE, card đồ họa cũng được trang bị công nghệ làm mát WINDFORCE, ống dẫn nhiệt bằng đồng composite tiếp xúc trực tiếp với GPU, quạt active 3D, công nghệ screen cooling và dầu nhờn graphene nano, giúp tản nhiệt và hiệu suất chơi game tối ưu. Miếng ốp lưng không chỉ tăng cường cấu trúc tổng thể của card đồ họa mà còn giúp PCB không bị uốn cong hoặc hư hại. Thiết kế của card đồ họa EAGLE lấy cảm hứng từ ngành khoa học viễn tưởng với chất liệu cơ khí, mang đến cho sản phẩm diện mạo trong suốt và logo sáng loáng.

GIGABYTE cũng giới thiệu dãy sản phẩm các bo mạch chủ thế hệ mới sử dụng chipset Z690 tiên tiến, hỗ trợ hoàn hảo cho các vi xử lý thế hệ thứ 12 Alder Lake của Intel. Bo mạch chủ GIAGBYTE Z690 Series đi kèm với giải pháp năng lượng nâng cấp, các tiêu chuẩn lưu trữ mới nhất và khả năng kết nối vượt trội để tối ưu hóa hiệu suất cho người dùng cuối.

Tiếp đó, GIGABYTE giới thiệu đến các khách mời bo mạch chủ mới sử dụng chipset B660, Bo mạch chủ B660 từ GIGABYTE mang đến nền tảng linh hoạt và mạnh mẽ cho người dùng. Sử dụng thiết kế DrMOS VRM lên đến 16+1+1 pha; mỗi pha chứa tối đa 60 ampe và thiết kế tản nhiệt full cover, dòng sản phẩm GIGABYTE B660 hỗ trợ hoàn hảo các bộ xử lý Intel Core™ thế hệ thứ 12 mới nhất. Hai cấu hình bộ nhớ DDR4 và DDR5 với các chức năng XMP thú vị mang lại hiệu suất đáng kinh ngạc, lưu trữ vượt trội, khả năng mở rộng và mạng linh hoạt, dòng sản phẩm GIGABYTE B660 mang lại hiệu suất tối ưu ngoài mong đợi của người dùng.

Khởi đầu với chipset B560, Intel đã đưa tính năng ép xung bộ nhớ lên chipset B660 mới nhất với sự hỗ trợ của cả DDR4 và DDR5, vốn được người dùng ưa chuộng trên dòng B. Để cấp nguồn ổn định cho CPU khi hoạt động tốc độ cao và tăng cường ép xung XMP trên bộ nhớ, dòng bo mạch chủ GIGABYTE B660 AORUS và GAMING sử dụng tới 16+1+1 pha nguồn với 60Amp mỗi pha. Dòng sản phẩm AORUS cũng trang bị bộ tản nhiệt full cover và miếng tản nhiệt 5 W/mK để mang lại tản nhiệt tiên tiến và cải thiện độ ổn định trên vùng VRM.

Về kết nối, bo mạch chủ GIGABYTE B660 AORUS và dòng GAMING trang bị mạng Ethernet 2.5Gb và WiFi 802.11ax 6/ 802.11ac. Với cấu hình phù hợp, người dùng có thể tận hưởng mạng băng thông cao mà không gặp rắc rối gì khi tham gia các trận chiến game nảy lửa hoặc lưu trữ mạng. Khi nói đến khả năng mở rộng bên ngoài, bo mạch chủ GIGABYTE B660 sử dụng USB 3.2 Gen2x2 Type C tốc độ 20 Gbps và thiết kế USB 3.2 Gen 2 Type-C phía trước cung cấp tốc độ truyền nhanh hơn và hiệu quả hơn các bộ lưu trữ bên ngoài.

Cùng với bo mạch chủ Z690, dòng sản phẩm GIGABYTE Intel 600 mạnh mẽ là sự lựa chọn tối ưu của máy tính chơi game và cao cấp.

Về màn hình, các thành viên mới được bổ sung vào đại gia đình màn hình M series của GIGABYTE như GIGABYTE M28U, M32U, M34WQ… sẽ góp phần nâng cao năng suất công việc, đồng thời mang đến trải nghiệm giải trí hấp dẫn và chơi game đỉnh cao cho người dùng. Nút KVM độc đáo ở phía sau cho phép người dùng chuyển đổi nhanh chóng giữa các thiết bị kết nối. Dòng sản phẩm này được trang bị cổng USB Type-C cung cấp hiển thị dữ liệu và sạc nhanh cho các thiết bị di động.

Bên cạnh các thông số kĩ thuật cao cấp, bên trong màn hình là hàng loạt các tính năng gaming GIGABYTE khủng được kế thừa từ tinh thần AORUS như Black Equalizer, Aim Stabilizer và GameAssist, cho phép game thủ tận hưởng các tính năng chơi game chiến thuật cổ điển của GIGABYTE.