Gió lớn, bụi đen tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân thổi vào nhà dân ở Vĩnh Tân

Ngày 19.3, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND H.Tuy Phong (Bình Thuận), cho biết trong những ngày qua, vào mùa gió to ở khu vực phía bắc, có lúc đã tạo ra các cơn lốc xoáy, cuốn bụi từ một số nhà máy ở Trung tâm điện lực Vĩnh Tân thổi vào nhà dân ở sát hàng rào nhà máy.

"Đây không phải là hiện tượng mới lạ, cứ vào mùa gió là xuất hiện tình trạng bụi bay vào nhà dân. Chúng tôi cũng đã phản ánh với các cơ quan về hiện trạng này, các nhà máy họ cũng đã cố gắng tìm mọi giải pháp rồi, nhưng không thể giải quyết triệt để, chỉ còn cách di dời dân đi ra khỏi khu vực này thôi", ông Trực cho hay.

Cũng theo Chủ tịch UBND H.Tuy Phong, hiện các nhà máy ở Trung tâm điện lực Vĩnh Tân đều có hệ thống tưới nước phun tự động trong các bãi than. Tuy nhiên, với sức gió mùa như ở Tuy Phong thì chỉ giảm thiểu phần nào, chứ không thể giải quyết triệt để bụi than, lý do là các hộ dân ở quá gần với nhà máy.

Bãi xỉ than thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân ẢNH: Q.H

Cũng theo ông Trực, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã kiến nghị các bộ ngành và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho di dời các hộ dân sống bên cạnh hàng rào nhà máy đến nơi ở khác. Nhưng đến nay, các kiến nghị trên vẫn chưa được các bộ ngành T.Ư giải quyết.

Lấy mẫu để phân tích tác động môi trường

Ngày 17.3 vừa qua, Sở Nông nghiệp - Môi trường (NN-MT) Bình Thuận đã có báo cáo UBND tỉnh liên quan đến công tác bảo đảm vệ sinh, môi trường tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Theo Sở NN-MT Bình Thuận, hiện các nhà máy đều lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền dữ liệu về trung tâm của Sở NN-MT. Đồng thời có các biện pháp làm giảm khói bụi, tiếng ồn, tăng cường tiêu thụ tro xỉ.

Tăng cường tưới nước vào mùa khô nhằm chống khói bụi ở Trung tâm điện lực Vĩnh Tân ẢNH: Q.H

Tuy nhiên vào mùa gió (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau) đã hình thành các cơn gió xoáy mạnh, xuất hiện bụi đen bay vào nhà dân bên cạnh nhà máy và trở nên thường xuyên. Theo Sở NN-MT Bình Thuận, khi xảy ra hiện tượng trên, UBND H.Tuy Phong đều có công văn đề nghị các nhà máy tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường.

Đồng thời, đề nghị các xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Sở NN-MT Bình Thuận còn cho biết, đã phối hợp với Công an tỉnh, UBND H.Tuy Phong kiểm tra thực tế, tổ chức đo đạc, lấy mẫu (khí bụi, nước, đo đạc tiếng ồn) tại nhà các hộ dân ở thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, H.Tuy Phong và đang chờ kết quả phân tích.

Theo Sở NN-MT Bình Thuận, các cơ quan chuyên môn đã liên tục lấy mẫu vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3.2025, với tổng cộng 6 mẫu (vào các thời điểm sáng, trưa và chiều tối) tại khu vực nhà dân ở thôn Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tân. Đồng thời sẽ lấy mẫu định kỳ hay tại thời điểm thời tiết bất thường hoặc gió to, xuất hiện bụi hoặc bụi than, để có số liệu chính xác đánh giá sự tác động môi trường từ các nhà máy nhiệt điện. Sở này cũng ghi nhận kiến nghị của các hộ dân sớm được di dời đến nơi ở mới. Liên tục theo dõi các tác động về môi trường đến cuộc sống của người dân và báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận để có chỉ đạo kịp thời.