Đời sống
Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 "An toàn - Tiết kiệm kinh nghiệm sẻ chia":

'Giờ vàng không điện' giúp hóa đơn tiền điện tháng đầu tiên giảm hơn 20%

Trương Thị Thu Thủy
Trương Thị Thu Thủy
07/08/2025 11:53 GMT+7

Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung gió Lào và cát trắng. Vì vậy, người dân quê tôi quen sống tiết kiệm từ tấm bé. Bà tôi thường dạy: 'Tiết kiệm không chỉ là vì nghèo mà là biết quý từng hạt gạo, từng giọt nước, từng tia nắng giữa đất trời'.

Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, đôi lúc tôi cũng cuốn theo guồng quay của tiện nghi, khi điều hòa mở suốt ngày, đèn không tắt, sạc điện thoại cắm cả đêm. Nhưng rồi, những hình ảnh về thiên tai ngày càng khốc liệt cứ liên tục xuất hiện trên bản tin mỗi ngày. Nó đang xảy ra ngày một nhiều hơn, dữ dội hơn, khắp mọi nơi từ đồng bằng đến miền núi, từ quê nhà đến thành thị.

Và tôi biết rằng đằng sau mỗi lần tiêu thụ điện một cách lãng phí là thêm một phần gánh nặng đè lên trái đất. Việc sản xuất điện từ than đá, dầu khí hay thủy điện đều góp phần làm cạn kiệt tài nguyên và gây biến đổi khí hậu. Chính biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến thiên tai ngày càng bất thường và khốc liệt.

- Ảnh 1.

Các hoạt động trồng thêm cây xanh của Đoàn viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC)

ẢNH: EVNHCMC

- Ảnh 2.

Thông tin tuyên truyền về sử dụng điện an toàn trên trang thông tin EVNHCMC

Ảnh: EVNHCMC

Tôi không thể ngăn cơn bão hay làm dịu đi nắng hạn, nhưng tôi có thể bắt đầu bằng một điều nhỏ bé: Tiết kiệm điện. Đó không chỉ là hành động của một cá nhân, mà là cách tôi góp phần bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.

Tiết kiệm điện thông minh để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra

Tôi bắt đầu từ điều đơn giản nhất: Buổi sáng, tôi không bật đèn, chỉ mở toang cửa sổ để ánh nắng tràn vào - vừa đủ cho cả nhà đọc sách, nấu ăn, vừa giúp ngôi nhà mát mẻ hơn nhờ gió trời.

Tôi rủ các con cùng làm sticker nhỏ dán bên công tắc, ổ điện: “Tắt điện khi ra khỏi phòng”, “Rút khỏi ổ cắm khi không dùng”… Những lời nhắc nhở bằng hình vẽ ngộ nghĩnh khiến lũ trẻ rất thích thú, còn người lớn thì nhớ lâu hơn.

Những ngày trời không quá oi bức, chúng tôi dùng quạt thay điều hòa. Tôi đặt một bát đá lạnh trước quạt, trồng thêm cây xanh quanh hiên nhà gió thổi qua là đã đủ mát rượi. Cả nhà cùng nhau gấp quạt giấy, quạt bìa cứng như thời thơ ấu vừa tiết kiệm điện, vừa là trò chơi sáng tạo cho các con.

Tôi cũng sắp xếp lại tủ lạnh, nhắc nhở cả nhà không mở quá lâu, để đồ ăn nguội hẳn mới cho vào. Việc giặt quần áo được gom đủ mẻ, chọn chế độ giặt nhanh, và tôi tranh thủ giặt vào sáng sớm khi nhu cầu điện trên diện rộng còn thấp.

Bên cạnh đó, tôi đã mạnh dạn đầu tư thay bóng đèn thường bằng đèn LED, lắp thêm đèn năng lượng mặt trời ở sân vườn, và sử dụng ổ cắm có công tắc riêng. Những khoản chi ban đầu có vẻ nhiều, nhưng chỉ sau vài tháng đã thấy hiệu quả rõ rệt.

- Ảnh 3.

Những lời nhắc nhở bằng hình vẽ ngộ nghĩnh khiến con trẻ rất thích thú, còn người lớn thì nhớ lâu hơn

Ảnh: TGCC

- Ảnh 4.

Công nhân EVNHCMC lắp đặt đèn năng lượng tiết kiệm điện phục vụ người dân

Ảnh: EVNHCMC

Điều đặc biệt nhất là chúng tôi tổ chức “Giờ vàng không điện” mỗi tối: tắt tivi, điện thoại, thay vào đó là những trò chơi gia đình, những câu chuyện cười, những trang sách con đọc cho bố mẹ nghe. Tôi nhận ra, tiết kiệm điện còn là cơ hội để cả nhà gần nhau hơn, lắng nghe nhau nhiều hơn.

Kết quả thật bất ngờ: Hóa đơn tiền điện tháng đầu tiên giảm hơn 20%. Nhưng món quà lớn nhất, với tôi, là những buổi tối yên ấm, những tràng cười trong veo, là ý thức tiết kiệm đã thành thói quen của từng thành viên.

Lời dạy của bà luôn nhắc tôi sống tiết kiệm, sống chan hòa với thiên nhiên. Và tôi tin, nếu mỗi gia đình đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé, chúng ta sẽ cùng nhau làm mát những mùa hè, nhẹ đi hóa đơn tiền điện, và trên tất cả là trái đất chúng ta sẽ hiền hòa hơn, để không còn những mất mát đau thương do thiên tai nữa.

- Ảnh 5.

