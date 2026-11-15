Giới chính trị gia trong 'cuộc chơi' truyền thông mới

Trong phân tích gửi đến Thanh Niên, Eurasia Group (Mỹ), đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, đánh giá các ứng viên chính trị ở nhiều nước ngày càng ưa chuộng các video ngắn, định dạng dọc để thu hút sự chú ý và truyền tải thông điệp của mình.

Sự trỗi dậy của video định dạng dọc

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua tại Mỹ, các ứng cử viên đã phủ sóng mạng xã hội bằng những video định dạng dọc với ngôn ngữ của thế hệ gen Z và trực tiếp trò chuyện trước ống kính. Ông Abdul El-Sayed (thượng nghị sĩ đắc cử thuộc đảng Dân chủ) đã sử dụng Instagram Reels để chia sẻ với cử tri về ý nghĩa của hoạt động tình nguyện. Ông James Talarico (thượng nghị sĩ đắc cử thuộc đảng Dân chủ) thì đăng tải một video ghi lại cảnh ông để lại tin nhắn thoại cho đối thủ Ken Paxton, mời ông tham gia tranh luận. Ông Talarico đã thu hút hơn 43 triệu lượt thích trên các video đăng tải trên tài khoản TikTok của mình.

Tại Đức, sự hiện diện trên TikTok của ứng cử viên Heidi Reichinnek đã giúp đảng cánh tả Die Linke vượt qua các dự báo thăm dò, giành được 64 ghế trong Quốc hội liên bang. Tại Brazil, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã kêu gọi người dân đi bỏ phiếu trong vòng bầu cử quyết định vừa qua thông qua các video định dạng dọc góp phần giúp ông giành chiến thắng bất ngờ để bước vào nhiệm kỳ thứ 4.

Ông Talarico đã thu hút hơn 43 triệu lượt thích trên các video đăng tải trên tài khoản TikTok trong đợt tranh cử vừa qua Ảnh: Reuters

Dù các chính trị gia đã sử dụng mạng xã hội gần 2 thập niên qua, nhưng xu hướng dùng video định dạng dọc để tiếp cận nhóm cử tri thường xuyên cập nhật tin tức qua điện thoại - chủ yếu là người trẻ - đang ngày càng phổ biến, đặc biệt là tại Mỹ. Từ năm 2020 - 2024, chi tiêu cho quảng cáo chính trị trên các nền tảng kỹ thuật số tại Mỹ đã tăng 156%.

Ưu điểm của hình thức này là hiệu quả cao, đồng thời chi phí thấp hơn hình thức quảng cáo truyền hình truyền thống. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 tại Mỹ, các bên đã chi tới 11,9 tỉ USD cho quảng cáo, trong đó gần 86% dành cho truyền hình, trong khi chỉ 15% được đầu tư vào các nền tảng kỹ thuật số. Tuy nhiên, chi tiêu cho quảng cáo trên mạng xã hội có thể mang lại khả năng tiếp cận cử tri mục tiêu hiệu quả hơn với chi phí thường thấp hơn đáng kể.

Theo phân tích từ Vibe - một nền tảng tiếp thị kỹ thuật số và truyền hình, trong khi một quảng cáo phát sóng trên truyền hình quốc gia truyền thống tiêu tốn từ 25 - 40 USD cho mỗi 1.000 lượt hiển thị, thì trên các nền tảng của Meta, chi phí để tiếp cận 1.000 lượt hiển thị chỉ khoảng 6 - 15 USD. Ngoài ra, các ứng cử viên có thể trả phí để nhắm mục tiêu video của mình đến đúng đối tượng mục tiêu.

Hạn chế và áp lực duy trì

Tuy nhiên, các chiến dịch sử dụng nội dung ngắn cũng có những hạn chế. Việc cô đọng các thông điệp chính trị phức tạp vào những video chỉ dài từ 30 - 60 giây chắc chắn sẽ làm hạn chế lượng thông tin được truyền tải.

Bên cạnh đó, quy trình kiểm chứng thông tin và chất vấn theo kiểu truyền thống cũng dần mất đi. Giờ đây, các chính trị gia trực tiếp truyền tải thông điệp đến cử tri thay vì thông qua các phương tiện truyền thông có sự kiểm soát, biên tập. GS Matt Walsh, chuyên nghiên cứu về vai trò của mạng xã hội trong các chiến dịch chính trị tại Đại học Cardiff (Anh), nhận định: "Có những cá nhân tiếp nhận thông điệp của bạn rồi phát tán lại cho một nhóm khán giả vốn đã ủng hộ bạn, mà không hề có sự kiểm chứng hay chất vấn từ góc độ báo chí như trước đây". Điều này cũng ẩn chứa nguy cơ thông tin thiếu chính xác, không được kiểm chứng.

Mặt khác, xu hướng nào kể trên cũng tồn tại thách thức không nhỏ cho các chính trị gia. Đó là ngay cả khi chiến dịch tranh cử kết thúc, các chính trị gia vẫn phải nỗ lực "nuôi" nội dung để kết nối với cử tri vì giá trị của mạng xã hội không hề mất đi sau khi quá trình kiểm phiếu hoàn tất. Việc duy trì sự kết nối với cử tri ngay cả khi không trong giai đoạn tranh cử giúp các chính trị gia xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn - đặc biệt là với giới trẻ. Nhóm đối tượng này có xu hướng tin tưởng vào các nhà sáng tạo nội dung cá nhân (những người tạo ra nội dung dành riêng cho mạng xã hội) nhiều hơn (51%) so với các kênh tin tức truyền thống (39%).

Trong khi đó, việc duy trì trạng thái "tranh cử" không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là khi phải chịu áp lực từ trọng trách của một vị trí công quyền.