Giới hạn của ảnh hưởng bên ngoài

Ông Lula thắng cử bất chấp thua cử ở vòng đầu, bất chấp xu hướng thiên hữu trong khu vực Mỹ Latin và bất chấp bị Tổng thống Mỹ Donald Trump gây khó dễ. Vì thế, kết quả cuộc bầu cử này có ý nghĩa vượt cả ra ngoài phạm vi Brazil.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva vừa tái đắc cử Ảnh: Reuters

Thắng cử của ông Lula gây trở ngại cho nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của Mỹ tại Tây bán cầu. Việc ông Lula tiếp tục cầm quyền đồng nghĩa Washington phải xử lý quan hệ với một đối tác đề cao quyền tự chủ chiến lược, thay vì có thêm một chính phủ thân cận về chính trị. Kết quả bầu cử này buộc ông Trump sẽ phải tính toán lại cách phối hợp với các lực lượng cánh hữu trong khu vực bởi sự tương đồng về ý thức hệ với Mỹ không bảo đảm các lực lượng này giành chiến thắng trong bầu cử.

Ở bình diện khu vực, thắng cử của ông Lula là một bước cản đối với đà tiến của làn sóng thiên hữu ở khu vực Mỹ Latin. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa là cánh hữu Mỹ Latin đã bắt đầu suy yếu trên diện rộng. Kết quả bầu cử tổng thống ở Brazil cho thấy xu hướng chính trị trong khu vực không vận động theo một chiều duy nhất. Các lực lượng cánh hữu vẫn được ủng hộ đáng kể, nhất là khi an ninh, tội phạm và khó khăn kinh tế tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của cử tri. Họ vẫn có thể giành chiến thắng ở những quốc gia khác hoặc trở lại nắm quyền nếu các chính phủ đương nhiệm không đáp ứng được kỳ vọng xã hội.

Thông điệp từ Brazil vì thế không phải là làn sóng thiên hữu đã đảo chiều, mà là ảnh hưởng từ bên ngoài có thể tác động tới cuộc chơi nhưng không thể quyết định thay cử tri.