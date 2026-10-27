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    Không lợi này cũng ích khác

    PHẠM LỮ
    PHẠM LỮ
    Cho dù biết rõ từ trước là khả năng bị khước từ rất cao, Hàn Quốc vẫn lại lần nữa chính thức đề nghị CHDCND Triều Tiên tiến hành hội đàm quân sự để xác nhận vị trí Đường ranh giới quân sự (MDL), khôi phục đường dây liên lạc quân sự và ngăn va chạm ngoài ý muốn.

    Lời đề nghị này từng được đưa ra hồi tháng 11.2025 nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa hồi đáp. Nguyên do ở chỗ làm như vậy không đưa lại lợi này thì cũng tạo nên ích khác cho Hàn Quốc.

    Nếu Triều Tiên chấp nhận, hai bên có cơ hội thống nhất đường ranh giới, nối lại liên lạc và giảm nguy cơ sự cố. Cuộc hội đàm quân sự liên Triều gần nhất là vào tháng 10.2018. Vùng biên giới giữa hai bên bất ngờ trở nên rất căng thẳng trong những ngày vừa qua. Nhưng có lẽ những cái ích khác trong trường hợp bị phía Triều Tiên từ chối mới là điều phía Hàn Quốc tính đến nhiều hơn.

    Lợi ích trước hết là chính danh. Hàn Quốc vẫn có cơ sở để nói rằng nước này đã đi bước ngoại giao trước khi củng cố răn đe bằng phát thanh cảnh báo hay bắn cảnh cáo. Lợi ích thứ hai là đặt trách nhiệm giải thích lên phía đối diện. Tiếp đến là thể hiện tính nhất quán trong chính sách của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung theo đuổi đối thoại không điều kiện với Triều Tiên cũng như thể hiện kiềm chế để tranh thủ dư luận quốc tế.

    Không lợi này cũng ích khác - Ảnh 1.

    Một góc ảnh chụp cho thấy hàng rào trên đường phân giới giữa hai miền Triều Tiên

    ảnh: reuters

    Trong khi đó, Triều Tiên khó đồng ý vì đã ngừng gần như mọi đối thoại với miền Nam. Đặc biệt, với Bình Nhưỡng, thảo luận về MDL còn có thể bị hiểu là chấp nhận cách xác định ranh giới của Hàn Quốc.

    Nhưng chính điều đó làm nổi bật logic của lời đề nghị, khi được đặt ra không phải vì chắc chắn thành công, mà vì không thành công thì cũng gần như chẳng bị mất mát gì. Một lời mời bị khước từ vẫn là bằng chứng thiện chí, vẫn giữ cho một kênh còn hiện hữu trong lúc mọi kênh khác đều đang đóng.

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