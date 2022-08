‘Giới hạn truy lùng’: ‘Hai Phượng’ xứ Hàn khuấy đảo màn ảnh Việt

Giới hạn truy lùng mô tả hành trình truy đuổi bọn bắt cóc của nữ cảnh sát đóng giả mẹ của một nạn nhân khiến chính con trai cô cũng bị đặt vào vòng nguy hiểm, khi thân phận của cô có khả năng bại lộ. Phim không chỉ mang đến những màn rượt đuổi hồi hộp, các pha hành động mãn nhãn, mà còn là cuộc đấu trí đầy gây cấn giữa hai phe chính - tà.

Giới hạn truy lùng dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng Kiroi Jou của Hisashi Nozawa - nhà biên kịch kiêm tiểu thuyết gia Nhật Bản, người được biết đến với bộ phim Violent Cop (1989) của đạo diễn Takeshi Kitano. Khi chuyển thể thành phim, đạo diễn Lee Seung Joon đã kết hợp thêm những chất liệu được tổng hợp từ nhiều tài liệu về các vụ bắt cóc có thật tại Hàn Quốc để tác phẩm vừa đậm tính điện ảnh, vừa phản ánh đúng các sự kiện diễn ra ngoài đời thật.

Minh tinh Hàn Quốc Lee Jung Hyun vào vai nữ cảnh sát Yoon So Eun, người tình nguyện đóng vai mẹ của một bé gái bị bắt cóc đòi tiền chuộc đến 300 triệu Won. Giới hạn truy lùng đặt khán giả vào hành trình của một người hành pháp thay vì người thân của nạn nhân. Điều này tạo nên sự khác biệt lớn so với các tựa phim cùng loại trước đó như Taken, Kidnap hay Hai Phượng.

Không chỉ có rượt đuổi, đối đầu trực diện đẹp mắt, phim còn là màn đấu trí không khoan nhượng, từng đường đi nước bước của bọn tội phạm đều được tính toán kỹ lưỡng khiến nữ chính nhiều phen “lên bờ xuống ruộng”, còn người xem thì hết hồn. Từ đây, phim tạo được thế cân bằng, ngang tài ngang sức giữa hai phe chính - tà, điều mà các phim trước thường không làm được khi nhân vật chính quá bá đạo, còn bọn tội phạm lại quá dễ đoán.





Hành động, hình sự vẫn là yếu tố chủ đạo để tạo nên sự thu hút nơi Giới hạn truy lùng. Bên cạnh đầu tư mạnh tay về bối cảnh, kỹ xảo và những màn hành động mãn nhãn, dàn diễn viên của phim phải tham gia vào quá trình luyện tập thể lực cao độ trước khi bấm máy. Không chỉ vậy, nhiều cảnh quay được tính toán rất kỹ lưỡng và hạn chế sử dụng diễn viên đóng thế. Bên cạnh đó, phần âm thanh cũng được những chuyên gia hàng đầu Hollywood cố vấn để ăn khớp với bầu không khí căng thẳng suốt phim nhằm mang đến trải nghiệm “đã” nhất cho người xem.

Dàn sao của phim bao gồm những cái tên đình đám của điện ảnh Hàn, ngoài minh tinh từng đoạt cả ba giải thưởng điện ảnh lớn nhất Hàn Quốc là Daejong, Rồng Xanh và Baeksang là Lee Jung Hyun (đóng Đảo Địa ngục, Bán đảo, Quyết tâm chia tay...), còn có sự góp mặt của Moon Jung Hee (Mật mã trốn tìm, Trời đẹp em sẽ đến...), Jin Seo Yun (Độc chiến, Ký ức tội ác...), Park Myung Hoon (Ký sinh trùng, Hạ cánh nơi anh...), Choi Deok Moon (Vua bạch phiến, Quái xế giao hàng...) và Park Kyung Hye (Yêu tinh Goblin, Thoát khỏi Mogadishu).

Giới hạn truy lùng do Lee Seung Joon đạo diễn. Ông từng thực hiện bom tấn The Spy: Undercover Operation, tạo tiếng vang lớn khi ra rạp vào năm 2013, đồng thời nắm giữ nhiều vai trò quan trọng trong các siêu phẩm thành công tại phòng vé Hàn như Sóng Thần ở Haeundae (2009) hay Quick (2011).

“Tôi nhức nhối và đau lòng khi nhiều trẻ em bị bắt cóc không thể trở về với cha mẹ. Tôi hy vọng sự truy đuổi, quyết tâm tìm ra kẻ thủ ác của So Eun và trả những em bé về với gia đình sẽ truyền tải những hi vọng đến với khán giả”, nam đạo diễn cho biết khi thực hiện Giới hạn truy lùng. Phim dự kiến ra rạp tại Việt Nam từ ngày 9.9.2022.