Giới nhà giàu chi đậm để dập tắt đề xuất đánh thuế tỉ phú tại California

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3.11, cử tri tại California không chỉ bầu ra các nhà lập pháp và quan chức bang mà còn bỏ phiếu về đề xuất đánh thuế tài sản của giới tỉ phú.

Thượng nghị sĩ độc lập đại diện bang Vermont Bernie Sanders vận động cho Đề xuất 40 tại Los Angeles, bang California hồi tháng 10 ẢNH: REUTERS

Quy định này, được gọi là Đề xuất 40, kêu gọi đánh thuế 5% đối với người sống tại California từ ngày 1.1.2026 có tổng tài sản ròng hơn 1 tỉ USD. Mức thuế này chỉ được thu một lần và số tiền đó sẽ được sử dụng cho các chương trình chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tem phiếu thực phẩm.

Theo dự phóng kết quả của AP, NBC News ngày 10.11, đề xuất đã không được thông qua.

Các công đoàn lớn tại California và những chính trị gia cấp tiến như thượng nghị sĩ Bernie Sanders, hạ nghị sĩ Ro Khanna ủng hộ đề xuất này. Trong khi đó, phe phản đối ngoài giới nhà giàu còn có Thống đốc sắp mãn nhiệm Gavin Newsom (đảng Dân chủ) và cả hai ứng viên thống đốc của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Những người chỉ trích cho rằng mức thuế này sẽ dẫn đến cuộc tháo chạy khỏi California của giới siêu giàu, những người đóng góp lớn cho nguồn thu thuế của tiểu bang.

Theo AP, phe phản đối đánh thuế đã vận động được số tiền để quảng cáo nhiều gấp 10 lần phe ủng hộ. Số tiền mà các tỉ phú đã huy động cho chiến dịch phản đối đề xuất này lên đến gần 425 triệu USD, là chiến dịch tốn kém nhất lịch sử bang, theo tờ The Guardian. Trong nửa đầu tháng 10, số tiền chi cho quảng cáo mỗi ngày là hơn 2,5 triệu USD.

Tỉ phú Sergey Brin, đồng sáng lập Google, được cho là nhà tài trợ lớn nhất với ít nhất 132 triệu USD. Tham gia chiến dịch này còn có những giám đốc điều hành nổi tiếng từ Thung lũng Silicon và các nhà đầu tư mạo hiểm.