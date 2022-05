Điều đặc biệt về điểm đến cho mùa hè năm nay của giới trẻ

Mùa hè đi cắm trại hoặc tìm nơi bình yên

Hè sắp đến, Lương Lưu Ly (27 tuổi, ngụ đường Cao Thắng, Q.3, TP.HCM) dự định sẽ đến đảo Cao Minh ở Hồ Trị An (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai), nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 60 km.

Thông qua mạng xã hội, Ly biết đến đảo Cao Minh với nhiều điểm nổi bật như tính hoang sơ, những căn nhà gỗ, môn chèo SUP (chèo ván đứng)… Cô nhận thấy đây là địa điểm thích hợp cho bạn trẻ muốn trải nghiệm thiên nhiên, tìm chốn yên tĩnh, chi phí không quá cao và đi lại thuận tiện.

Ly và bạn dự định sẽ đến đảo Cao Minh vào đầu tháng 6, tham gia chèo SUP và trải nghiệm hoạt động cắm trại. “Tôi rất háo hức được tìm về thiên nhiên, được ngắm bình mình, hoàng hôn, đốt lửa trại, ngắm sao và được gặp gỡ những người bạn mới”, Ly chia sẻ.

Trong kế hoạch du lịch hè, nếu không đến đảo Cao Minh thì Ly lên phương án thì sẽ đến Đà Lạt nhân dịp sinh nhật của một người bạn; hoặc sắp xếp đi chơi xung quanh Huế - Đà Nẵng - Hội An một vài ngày vào cuối tháng 7 đầu tháng 8.

Tương tự, Nguyễn Trần Mai Hiên (25 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) lên kế hoạch đến như Huế - Quảng Nam (Hội An) - Đà Nẵng trong hè này. Đặc biệt, Hiên sẽ dành nhiều thời gian hơn ở Huế và gọi đây là chuyến trở về cố hương thăm quê cùng ba mẹ.

"Hai năm trước, chuyến đi này đã bị hủy vào phút chót vì dịch Covid-19. Do đó, khi đến Huế, tôi sẽ đi thăm hết những lăng miếu đền đài, thành quách xưa cũ và thưởng thức ẩm thực ở một vài gánh ăn nho nhỏ ven đường”, Hiên chia sẻ.

Tìm về với biển

Dù đang tất bật chuẩn bị các bài luận cuối cùng trước khi kết thúc 4 năm đại học nhưng Trần Quỳnh Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, vẫn có kế hoạch du lịch ở một nơi nào đó để làm mới bản thân vào dịp hè. Nữ sinh viên lên kế hoạch cùng 3 người bạn thân đến Phú Quốc 4 ngày 3 đêm vào giữa tháng 6 tới.





“Chúng tôi đều thích biển và mùa hè đi biển thì không gì bằng. Chúng tôi cơ bản nghỉ dưỡng, sẽ khám phá biển Phú Quốc, xem khác với các vùng biển đã đi như Vũng Tàu, Nha Trang như thế nào. Ngoài ra, ẩm thực cũng là cái quan trọng trong chuyến đi này vì cả 3 đứa đều là 'food girls'”, Quỳnh Anh mô tả.

Quyết định đi du lịch theo kiểu tự túc, Quỳnh Anh đã đặt phòng ở và vé máy bay để giữ chỗ. Đến đầu tháng 6, cô sẽ tranh thủ mua thêm một số đồ đi biển, tìm hiểu trước một số địa điểm có đồ ăn ngon, điểm chụp hình...

Về an toàn khi du lịch môi trường nước, huấn luyện viên bơi lội Lương Ngọc Duy cho rằng mỗi người cần trang bị kiến thức an toàn nước và kỹ năng an toàn nước trước khi đi.

"Những điều đơn giản nhất cần biết đối với việc đi biển thời điểm này là bạn trẻ cần xem trước thời tiết vào thời điểm tắm biển; nên khảo sát vị trí địa lý tại nơi mình sắp tắm, bơi như: mực nước, độ sâu, dòng chảy, nhiệt độ, những vật có thể gây nguy hiểm trên và dưới mặt nước hay bãi đá ngầm, sứa, sâu biển", anh Ngọc Duy lưu ý.

Anh Ngọc Duy nói thêm: "Bạn trẻ nên đặt câu hỏi, trao đổi trước với cứu hộ bãi biển, thông báo gia đình, bạn bè về địa điểm mà mình đi du lịch; không được lơ là với trang bị phao bơi an toàn, còi, nên ghi tên và số điện thoại lên phao; nên biết cách nhận dạng dòng chảy cuốn xa bờ, sóng bạc đầu đưa vào bờ"...