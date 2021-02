9X điển trai từ mê Parkour đến định hướng nội dung sáng tạo YouTube

Sinh ra và lớn lên ở Hà Giang, một tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc. Vào một ngày đẹp trời, Parkour đến với Hoàng một cách tình cờ. “Vào năm lớp 7, khoảng năm 2010, mình có chơi với các anh ở lớp trên, lúc đó mọi người xem được một đoạn video ngắn về những thanh niên đang thực hiện những động tác chạy và nhảy trên đường phố, sau khi xem xong cả đám cảm thấy vô cùng hứng thú”.

“Parkour có rất nhiều động tác, kết hợp thành một chuỗi chuyển động để di chuyển qua các chướng ngại vật. Mình nhớ nhất là khoảng 6 tháng đầu tiên tập được gần 15 động tác, đó chỉ là mức cơ bản nhất cứ chưa có gì to tát. Phải đến khi tập luyện được 3 năm thì mình mới làm thuần thục và kết hợp được các động tác vượt chướng ngại vật”.

Hoàng chia sẻ, Parkour đã rèn luyện cho cậu được khả năng phản xạ và lòng can đảm để vượt qua được mọi thử thách, từ đó chiến thắng được giới hạn của bản thân NVCC

Bắt đầu từ quán quân một cuộc thi nhảy Parkour được tổ chức tại Hà Nội vào năm 20 tuổi, Hoàng đã tự tin và tham gia một loạt cuộc thi quy mô lớn hơn, từ đó dành về cho mình hàng loạt thành tích ấn tượng: Giải nhất video ấn tượng cuộc thi “Phá băng khoảng cách”; Giải nhất cuộc thi “chúng ta phá cách” do một trường ĐH tổ chức; Giải video sáng tạo cuộc thi “I’m topteen contest” do một nhãn hàng sữa tổ chức; Giải nhì cuộc thi “Note the movie” do một nhãn hàng công nghệ tổ chức…